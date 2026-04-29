Caz șocant în Belgia: copil român de 9 ani, ucis și ascuns într-o geantă. Mama lui Raul și iubitul ei, judecați pentru tortură

Un copil român de doar 9 ani, Raul, a fost găsit decedat după ce a fost dat dispărut în anul 2023.

Ancheta autorităților a scos la iveală detalii dramatice: copilul ar fi fost supus unor abuzuri repetate și tortură, iar ulterior ar fi fost ucis de mama sa și de partenerul acesteia, ambii originari din România. Cei doi sunt în prezent judecați, urmând să își afle sentința în acest caz care a șocat opinia publică.

Cum s-a petrecut oribila faptă?

Potrivit anchetatorilor, după dispariția copilului, familia a încercat să ascundă adevărul, inducând în eroare rudele și autoritățile. Situația a devenit suspectă în momentul în care au apărut inconsecvențe în explicațiile oferite familiei.

Descoperirea macabră a fost făcută ulterior în orașul Gent, unde o geantă suspectă a fost găsită și verificată de echipe specializate. În interior, alături de pietre, a fost descoperit trupul neînsuflețit al copilului, învelit într-un cearșaf.

Ancheta a indicat că Raul ar fi fost supus unor tratamente violente înainte de deces, iar responsabilitatea principală ar reveni mamei sale și iubitului acesteia. Cazul este acum în atenția instanței, care analizează probele și mărturiile adunate de procurori.

Bunica cere să se facă dreptate

Familia extinsă din România a ridicat semne de întrebare încă din perioada dispariției. Bunica băiatului susține că a fost mințită în mod repetat cu privire la situația copilului, fiind liniștită prin explicații false precum că acesta ar dormi sau s-ar afla la duș.

Un moment șocant a fost relatat de anchetatori, când partenerul mamei ar fi spus bunicii, într-o convorbire, că „Raul e mort”, fapt care a amplificat suspiciunile.

În paralel, autoritățile au descoperit că o rudă apropiată ar fi fost implicată ulterior în dezvăluirea locului în care se afla cadavrul, contribuind la elucidarea cazului.

În prezent, procesul se desfășoară în Belgia, iar acuzațiile vizează fapte extrem de grave, inclusiv omor și ascunderea unui cadavru, într-un dosar care a șocat atât comunitatea românească din diaspora, cât și opinia publică internațională.