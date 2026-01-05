Arest preventiv pentru un bărbat acuzat că și-a atacat soția cu un obiect ascuțit

Potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, fapta s-a petrecut în noaptea de 3 ianuarie 2026, în jurul orei 01:30, chiar în locuința celor doi. În urma unui conflict, bărbatul și-ar fi atacat soția, lovind-o în zona pieptului, atât în partea din față, cât și în cea posterioară.

Loviturile i-au provocat victimei leziuni traumatice care, conform evaluării medico-legale, necesită aproximativ opt până la nouă zile de îngrijiri pentru vindecare. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea asistenței medicale de specialitate.

Cazul a fost preluat de procurori, care au dispus reținerea agresorului și au formulat acuzații pentru infracțiunea de violență în familie. Ulterior, bărbatul a fost prezentat în fața Judecătoriei Constanța, instanță care a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, autoritățile continuând cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.