Potrivit autorităților, agresoarea este fiica adoptivă a acesteia, în vârstă de 17 ani. Incidentul, produs marți seară, a zguduit opinia publică germană la doar o săptămână după alegerea lui Stalzer în funcție.

Atac în familie, nu motivație politică

Poliția germană a confirmat miercuri că atacul a avut loc în mediul familial și că nu există indicii privind o motivație politică. „Ancheta preliminară arată că este vorba despre o dispută domestică degenerată într-un atac violent”, au transmis autoritățile din Dortmund.

Primărița a fost transportată de urgență la spital cu răni grave, însă medicii au reușit să-i salveze viața. În prezent, starea ei este stabilă, iar poliția spune că se află „în afara oricărui pericol”.

Fiica, principala suspectă

Conform anchetatorilor, chiar Iris Stalzer a indicat în timpul interogatoriului că atacatoarea ar fi fiica sa adoptivă. Polițiștii au descoperit dovezi clare la fața locului care susțin această versiune, iar adolescenta a fost reținută. Motivele exacte care au dus la gestul extrem nu sunt deocamdată cunoscute.

Vestea incidentului a provocat imediat reacții puternice în Germania. Cancelarul conservator Friedrich Merz a condamnat fapta înainte ca poliția să confirme detaliile, numind atacul „un act odios”. Ulterior, anchetatorii au clarificat că nu există nicio legătură cu activitatea politică a victimei.

Iris Stalzer, membră a Partidului Social Democrat (SPD), fusese aleasă recent în fruntea administrației din Herdecke — un orășel cu aproximativ 23.000 de locuitori din apropierea orașului Dortmund.

Contextul violenței din politica germană

Incidentul survine într-o perioadă în care Germania se confruntă cu o creștere a actelor de violență îndreptate împotriva aleșilor locali. În ultimii ani, mai mulți politicieni au fost amenințați sau agresați, unele cazuri soldându-se chiar cu pierderi de vieți omenești. Cea mai gravă tragedie a fost în 2019, când Walter Lübcke, un politician conservator din Kassel, a fost asasinat de un extremist de dreapta.

Deși atacul asupra lui Stalzer nu are legătură cu activitatea politică, cazul a reaprins discuțiile despre siguranța oficialilor locali și despre climatul tensionat din societatea germană.