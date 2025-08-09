„La data de 09.08.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri”, se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, Realitatea.

Victima, salvată de un trecător

Potrivit sursei citate, vineri, în jurul orei 10:00, inculpatul, aflat pe un bulevard din București, Sectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, a înjunghiat în mod repetat persoana vătămată, o femeie în vârstă de 48 de ani, cu un cuțit, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală și toracică.



„Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă și a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol și, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgență 112. Victima a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanță, pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent”, se detaliază în comunicat.