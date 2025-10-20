Crimă șocantă în județul Arad: un tânăr de 25 de ani, acuzat că și-a ucis mama în urma unui conflict apărut în bucătărie

Tragedie într-o familie din localitatea Peregu Mare, județul Arad. Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit în urma unei certe izbucnite în locuința lor.

Incidentul, declanșat de neînțelegeri mai vechi

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, fapta s-a produs vineri, 17 octombrie, în jurul orei 10:10, în casa familiei din satul Peregu Mare. Procurorii spun că între mamă și fiu a izbucnit un conflict spontan, generat de tensiuni mai vechi care existau între cei doi.

În timpul altercației, tânărul ar fi fost cuprins de furie și, într-un moment de violență extremă, ar fi înjunghiat-o pe mama sa de mai multe ori în zona gâtului. Rănile provocate s-au dovedit fatale, femeia decedând la scurt timp după atac.

Anchetă în derulare și arest preventiv dispus

După incident, autoritățile au fost alertate, iar echipajele de poliție și procurorii s-au deplasat la fața locului. Anchetatorii au demarat imediat cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile, începând cu data de 17 octombrie 2025. Acesta este acuzat de omor calificat, comis în contextul violenței în familie.

Parchetul a anunțat că ancheta este în plină desfășurare, urmând să fie audiate mai multe persoane și să fie efectuate expertize medico-legale pentru a clarifica toate detaliile cazului.

 