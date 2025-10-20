Incidentul, declanșat de neînțelegeri mai vechi

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, fapta s-a produs vineri, 17 octombrie, în jurul orei 10:10, în casa familiei din satul Peregu Mare. Procurorii spun că între mamă și fiu a izbucnit un conflict spontan, generat de tensiuni mai vechi care existau între cei doi.

În timpul altercației, tânărul ar fi fost cuprins de furie și, într-un moment de violență extremă, ar fi înjunghiat-o pe mama sa de mai multe ori în zona gâtului. Rănile provocate s-au dovedit fatale, femeia decedând la scurt timp după atac.

Anchetă în derulare și arest preventiv dispus

După incident, autoritățile au fost alertate, iar echipajele de poliție și procurorii s-au deplasat la fața locului. Anchetatorii au demarat imediat cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile, începând cu data de 17 octombrie 2025. Acesta este acuzat de omor calificat, comis în contextul violenței în familie.

Parchetul a anunțat că ancheta este în plină desfășurare, urmând să fie audiate mai multe persoane și să fie efectuate expertize medico-legale pentru a clarifica toate detaliile cazului.