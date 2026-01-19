Anca Alexandrescu: Trump și toți liderii umblă ”teleleu” la Davos? Adică, ei sunt niște papagali și Nicușor e singurul care are de muncit?

Sursă: Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a șters pe jos cu Marius Lazurca, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, care a spus că Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importate și consilierii nu îmi pot contrui suficientă substanță pentru prezența mea la Davos”.

Mi se pare atât de penibil că trebuie în fiecare seară să râd de președintele României. Serios, adică e atât de trist să știți că nu-mi face plăcere să fac lucrul ăsta, dar n-am cum, adică n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum. Cum a zis mă, deci cum a zis mă diplomatul Lazurca?

Cum a zis? Omul are treabă, nu poate să umble teleleu prin lume. Adică, Trump și toți liderii umblă teleleu la Davos? Adică, ei sunt niște papagali și Nicușor e singurul care are de muncit pe aici, pe la București. Unde îi găsește? Deci, unde îi găsește?

Speram, uitându-mă pe CV-ul domnului Lazurca...mă gândeam, domnul e un om serios, mai ales că lumea l-a prezentat ca fiind suveranist, omul are, nu știu, cinci copii, nu știu câți are, să-i trăiască, să fie sănătos, familist, am văzut că este, într-adevăr.

Bă, dar asta nu înseamnă că ești suveranist. Adică, uitându-mă cu atenție și luându-i cariera, mi-a tras atenția ieșirea asta publică, că vă dați seama că nu e întâmplător. Ce crezi că l-a apucat acum pe Lazurca să iasă el la televizor și unde? La cine trebuie? La televiziunea care execută?

Adică credeți că l-a apucat pe el dragostea acum să iasă la televiziune să se dea interesant? Nu. Îl pregătesc ăștia să-l pună șef la un serviciu, adică la SRI. Nu știu dacă Bolojan vrea. Dar Nicușor sigur vrea pentru că așa i s-a cerut. 100% nu sunt ideile lui Nicușor, nu știu. Părea mai potrivit la SIE, ce să vedeți. De ce nu cred că este potrivit la niciun serviciu secret și nici la Cotroceni?

M-am uitat cu atenție în CV-ul lui, dar până atunci a zis, bă, am mai zis una, deci a mai dat una, a zis, băi, mesajul lui Nicușor Dan, pe care l-a dat ieri pe rețeaua X, el e de acord cu toate părțile, și cu americanii și cu unii europeni. Păi cum? Adică iar o să cadă România între scaune? Ca de obicei, adică nu-i ceva neobișnuit. Dar zice, a explicat el...

Adică el le-a zis: "Bă băieți, am ajuns prea departe, haideți să ne așezăm să discutăm." Cum Nicușor Dan le spune: "Bă băieți?" Cui? Lui Macron, exact, care îl ține în lesă? Adică Nicușor e în poziția în care să le spună lui Trump și lui Macron și acestora din Uniunea Europeană: "Bă băieți?" Acum, domnul Lazurca, unii s-au mirat, au zis, domnul Cristoiu, eu l-am văzut azi: ”Bă domnule, o mare dezamăgire!"

De ce? M-am apucat să caut. Omul are antecedente. Adică să nu credeți că omul este... Doar acum a avut comportamentul ăsta. L-am găsit, când era ambasador în Mexic, a zis, dom\"le, pe mine nu mă sperie asta cu greierii, cu... Eu mănânc greierii în fiecare zi.

El a mâncat grei în fiecare zi când era în Mexic. A zis acum, explica acolo că greierii sunt un fel de fructe de mare. Deci te doare capul. Te doare capul. Dar cel mai tare mi-a atras atenția parcursul profesional al domnului Lazurca. Și o să vi-l arăt în seara asta, că s-ar putea după aia să vă răzgândiți să nu mai spuneți că este suveranist. Deci dincolo de faptul că domnia sa a făcut Facultatea de Litere la Universitatea din Timișoara, foarte frumos, extraordinar, foarte interesant este că are același parcurs la Paris. La Paris, cam prin același locuri pe unde a trecut și Nicușor. Înțelegeți? Mie îmi sună așa că ei cumva fac parte cam din aceeași unitate.

Înțelegeți ce vreau să spun, da? Mă refer la unitate școlară, evident, evident, la asta mă refer, da? Dar mai au o legătură comună, că el e și cu Open Society Institute, adică a trecut și pe la Soroș puțin, ca să ne înțelegem. A trecut peste tot.

Interesant este că parcursul său profesional pleacă din mediu academic, după care brusc și dintr-o dată devine directorul Centrului Cultural al Consiliului Județean Arad. Tocmai la Arad. Mă, tocmai la Arad. Știți la Arad. Cine e de la Arad? Bine, să zicem că nu are nicio legătură cu...

Bă, dar, pe cine credeți că ridică el în slăvi și spune că, în primul rând, spune așa că am găsit un interviu a lui de prin 2008 în care spune că pe el l-au ajutat pilele și relații. L-au ajutat pilele și relațiile? A zis că pe el l-a crescut domnul Bakonski. Domnul Bakonski. Adică, cum mai credeți că este suveranist? O să vă arăt în seara asta exact toate lucrurile acestea.

E foarte interesant domnul Lazurca. A fost și ambasador la Sfântul Scaun, și la Chișinău, și la Budapesta, și apoi în Mexic. Când era la Chișinău, a fost la nenumărate emisiuni de-astea. Era popular, era simpatic. Era la mai multe emisiuni și l-au întrebat două doamne, erau, nu știu, se numea Sufrageria Tanti nu știu care, habar n-am emisiunea, l-am studiat bine, m-am uitat cu foarte mare atenție ca să văd pe cine vor ăștia să pună șef la SRI, și l-au întrebat, ce părere are despre Băsescu și despre Udrea.

Vă arăt că e frumos de tot, adică omul are niște repere care îl califică pentru SRI, ce să zic. Deci îl califică, dar eu cred că este total nepotrivit. Și bineînțeles că nu pot să nu fac legătura cu faptul că are același parcurs și la Paris și pe la Soroș. Chiar nu suntem proști toți. Nu suntem proști toți.

Nu pică Bolojan deocamdată

Am văzut astăzi că s-a agitat toată lumea. Domne, domne, gata, pică Bolojan! Pică Bolojan. Nu pică Bolojan. Nu pică Bolojan deocamdată. Cine? A ieșit Rareș Bogdan? Bravo, am scos și eu, o să vă arăt în seara asta cea… Absolut corect ce a spus Rareș. Rareș s-a retras după ce au pierdut alegerile, după ce n-a mărit, n-a tăiat pensiile speciale, adică… știți, așa? Ne-a zis cu Ciucă, ne-a zis cu Ciucă lor, cu așa… S-a retras. Acum s-a întors să-i spună lui Bolojan: băi, boșoane, ce faci, nu duci țara în groapă?

Vă spun eu ce a fost la ședința la PNL. O vrăjeală, o frecție. Rareș Bogdan a zis același lucru pe care l-a spus și public și Bolojan n-a tăcut, l-a ignorat. Ceilalți sunt sub masă de frică. Nu mișcă unul în front. E adevărat că n-a fost cu bertuma, că dacă era cu bertuma poate se mai agitau puțin apele. Dar n-a fost. În schimb, n-a putut Bolojan să-i schimbe pe cei de la București, care sunt afiliați în echipa lui Hubertuma. A amânat schimbarea. Vrea să schimbe patru persoane. A amânat schimbarea. Dar e vrăjeală.

Vă închipuiați că astăzi se rupe PSD-ul și s-a întors domnul Grindeanu din concediu și a zis: gata, gata, rupem… rupem ușa? Adică au rupt ușa. S-au dus, s-au înțeles, s-au bătut palma, au plecat, fiecare își vede de treabă. Dar în timpul ăsta, ceea ce pot să vă spun este că atât la PSD, cât și la PNL, primarii sunt din ce în ce mai nervoși, și oamenii din teritoriu. Oamenii nu prea mai înghit vrăjeala asta și mermeleala asta de la centru.

Nici la PSD, nici la PNL. Am văzut astăzi niște mesaje de pe grupul de primari, mulți primari de la PNL care sunt nervoși. Până am văzut, astăzi am văzut că, știți, pe Bolojan îl apără useriștii. Eu v-am spus de mult că el este șef la USR și că, de fapt, partidul lui de suflet este USR. Am văzut că Frița are ceva probleme pe la USR, că vorbește să-l dea jos. Nu ar face rău.

Și astăzi au ieșit de la USR să o atace pe Lia Olguța Vasilescu și să-l apere pe Bolojan. Nu e vina lui Bolojan. Bă, e vina liberalilor. Punct. De ani de zile, în România, domeniul energetic este la PNL. Consilii de administrație, ministerul, toate marile companii sunt la PNL. La mulți PNL din toate pozițiile. Sistem energetic, ca să fie clar. Deci tot ceea ce se întâmplă în sistemul energetic este în dreptul PNL-ului. Punct.

Că acum e ministrul de la PSD? Prea târziu. Nu poate să schimbe. Oricum e un nefericit ăsta care e șef la Energie acum. Vor ăștia să-i facă… e tot pe linie de unități. N-are nicio șansă. Dar totul în zona energiei este la PNL.

Acum, mie mi se pare rău pentru Olguța și mâine o să discutăm despre lucrurile astea, pentru că va fi Dan Popescu aici și vor mai fi și alți primari cu care vom vorbi. Acum, Dan i-a spus Olguței încă de acum trei ani de zile: băi, vezi că Virgil Popescu te păcălește și o să rămâneți cu chiloții în vine toți. N-au crezut. Asta s-a întâmplat. Problema e alta. Bă, cetățenii n-au nicio vină pentru că ăștia, liberalii ăștia, au mătrășit tot ceea ce era la Energie.

Și apropo de Energie… domnul Sebastian Burduja a fost angajatorul domnului Adrian Băzăvan. Vă spun din capul locului că n-am nimic cu domnul și nici nu o să-l atac, pur și simplu i-am făcut portretul omului în seara asta. Asta i-am și cerut punctul de vedere, mă bucur că omul voia să intre în direct pe telefon.

Legea spune foarte clar că eu sunt obligată să cer punctul de vedere și să-l prezint. Eu nu am nicio obligație să iau pe cineva în miere, că eu nu vreau să-l fac vedetă pe domnul Băzăvan. Pur și simplu vreau să-l arăt celor care l-au aplaudat cine este domnul. Sigur, un domn care a făcut școlile la timpul lui, omul mai degrabă aș putea spune că… adică mai degrabă el ar trebui să ducă la Moscova, nu noi. Omul vorbește limba rusă, a lucrat prin China din partea Comisiei Europene.

Nu știu ce să zic. Eu doar îi fac portretul. Mai departe e opinia domniei sale. Eu am o problemă însă cu Jandarmeria. Pentru că un om are dreptul la opinie. Noi nu, că noi suntem suveraniști și noi nu avem dreptul la opinie. Dar ceilalți, știți, care sunt cu puterea, ei au dreptul să facă orice.

Un om care de trei ori provoacă și instigă la niște acțiuni ale suveraniștilor… adică, serios, tu îl bați pe umăr și spui: mută-te de aici, acolo, și s-a mutat dintr-o parte în cealaltă și, după ce am spus noi seara, au dat 1.000 de lei amendă. Pe bune?

Păi am niște imagini cu suveraniști care au fost bătuți, călcați în picioare, arestați, dosare penale. Păi cum vine asta?

Sigur, eu nu cer decât ca tratamentul să fie egal. Adică eu nu cer să se poarte urât cu domnul Băzăvan. Eu cer ca și suveraniștii să fie tratați la fel. Atât. Cât despre domnul Băzăvan care, mă rog, zice că el nu trăiește din banii de la stat… este…

E și suspendat de la stat. Nu vă arăt eu în seara asta. Exact, a intrat el prin concurs, ca toți din echipa lui Burduja. Ce mi se pare însă foarte interesant este cum a lucrat el cu domnul Burduja. Că știți, tatăl domnului Burduja lucrează cu rușii. Adică i-a spus și domnului Burduja: marși la Moscova? Nu știu, întreb și eu.

Mă distrez maxim cu ăștia de la Uniunea Europeană. Am spus aseară foarte clar că eu nu sunt de acord să mai plătim încă un miliard de dolari fără să știm pentru ce. Am plătit destule miliarde pentru o șapcă și niște poze ale papagalilor ăștia care ne-au condus. Adică sunt de acord să se plătească în condițiile în care România negociază niște lucruri foarte clare, în așa fel încât românii să beneficieze înapoi, cumva, de banii ăștia, de investiții, să aibă piețe de desfacere, să se bucure de toate resursele pe care le avem.

Mă și-i văd pe papagalii ăștia din UE cum își arată ei mușchii: Macron, Ursula. Ursula, apropo, săptămâna asta are moțiune la Bruxelles. Nu o să treacă. Dar știți cum e? Ușor, așa, e picătura chinezească. Câte puțin, câte puțin, câte puțin, până când o să plece de tot.

Mă, ăștia, băi, toți ăștia și ăștia care urlă: „Mamă, Trump, uzurpatorul! Trump, că e agresiv, că e nu știu cum!” Bă!

Hai să o spunem pe aia dreaptă. Îți amintești înainte să ajungă Trump președinte cum vorbeau ăștia de la Uniunea Europeană despre Trump și după ce a ieșit președinte? Cum îl făceau în toate felurile? Agresiv, instigau lumea împotriva lui, l-au făcut inclusiv ăștia, nu știu ce, de pe aici. Vă înspăimântați, dar ce atitudine ar fi trebuit să aibă Trump față de voi? Adică, părerea mea e că i se poartă prea frumos cu voi. Asta cred eu.

Adică voi, voi ați generat agresivitate, ați generat război, pentru că voi ați împins lucrurile la extrem, bineînțeles avându-l în spate pe Biden și gașca aia de disperați globaliști, care au terminat lumea asta și ne-au adus unde suntem astăzi, adică la sapă de lemn. Că toată lumea e așa, nu doar România. Să nu credeți că în alte țări o duc mai bine. O duc mai bine decât la noi, dar peste tot e rău.

Acum s-au trezit ăștia, zici că le explodează în față. Au zis: gata cu rușii, nu mai luăm gaze de la ruși, mai luăm de la americani. Păi și ce faceți acum? Ce faceți acum? De unde luați? De unde luați?

Ce vreau să spun este că, de fapt, ăștia pro-europeni au generat agresivitate la adresa lui Trump, iar răspunsul este pe măsură. Omul a zis clar: bă, America first. Și cetățenii americani pe primul loc. Nu pot să-l condamn.

Adică să înțeleg că voi sunteți de acord ca Rusia și China să controleze Groenlanda? Eu înțelegeam că voi sunteți împotriva Rusiei și împotriva expansiunii Chinei. Hotărâți-vă! Hotărâți-vă! Se întâmplă lucruri. Eu nu pot să rămân impasibilă și pe mine mă deranjează că vrea să impună niște… Ne afectează pe toți. Pe toți, ca să fie clar.

Pentru că, așa cum am spus și aseară, în țările alea oamenii care locuiesc acolo nu au nicio vină că au niște conducători imbecili, care nu văd în fața ochilor decât înarmare, război, război și iar război. Nimic altceva. Oamenii vor fi afectați. Printre ei sunt și foarte mulți cetățeni români.

Fiind afectați, vor fi afectate și familiile lor de aici, afectată și România. Și așa nu mai trimit la fel de mulți bani cum trimiteau înainte. Nu putem să facem abstracție de lucrurile astea, tot suferim.

Mi se pare însă foarte interesant și vorbeam cu Bogdan Tiberiu Iacob înainte să intru în direct. Am spus în pasă că am văzut că președintele Bulgariei și-a anunțat demisia. Din ce îmi spune Bogdan Tiberiu Iacob, președintele Bulgariei este suveranist și a anunțat că își face propriul partid.

Începe distracția. Știți că Bulgaria tocmai ce a trecut la euro. E o tragedie. Toate prețurile, peste noapte, au fost transformate din leva în euro. Dar salariile și pensiile, cred că vă dați seama, au rămas la fel.

Avem multe de discutat în seara aceasta. O să discutăm și despre mișcările lui Trump, și despre ce se întâmplă la Bruxelles, și despre ce se întâmplă cu papițoii ăștia pe aici. Faptul că unii vin și spun: „băi, avem cea mai tare…”

Am văzut un securist, băi, un securist, unul care a fost șef de birou de presă pe la PSD, promovat de Ponta, luat de pe la biroul lui George Maior, deci securistul ăla, să vă spun… adică nu-i dau numele, că nu vreau să-l fac vedetă, care spunea astăzi: „băi, avem cea mai tare delegație cu madam Țoiu, cu Dragoș ăla, cum îl cheamă, de la fonduri europene”, deci niște neica-nimeni.

Oricum, o să vă arăt ce a arătat Bogdan Tiberiu Iacob astăzi: că madam Țoiu o să vorbească la o dezbatere care va fi la o conferință undeva în paralel cu Davos. Și, ca să fie foarte clar, președintele Ion Iliescu a fost de două ori la Davos, Emil Constantinescu a fost o dată, de la Băsescu s-a rupt filmul. S-a rupt filmul că n-a cine. Iohannis, Băsescu, Nicușor, nici atât.