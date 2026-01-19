UE reacționează la amenințările lui Trump: reuniune de criză joi, la Bruxelles

Liderii Uniunii Europene se reunesc joi seară la Bruxelles într-un summit de urgență dedicat situației Groenlandei, după ce președintele american Donald Trump a reiterat intenția SUA de a controla insula și a amenințat cu tarife comerciale împotriva statelor europene.

Evenimentul este programat să aibă loc la ora locală 19.00, principalul subiect pe agenda discuțiilor fiind legat de Groenlanda, potrivit SkyNews.

Președintele american Donald Trump a reiterat că Statele Unite trebuie să controleze Groenlanda, menționând atât posibilitatea achiziționării insulei, cât și opțiunea militară. Declarațiile au amplificat presiunea asupra localnicilor care resping autoritatea americană și asupra Danemarcei, statul care administrează teritoriul. Trump susține că, în lipsa unei intervenții americane, Rusia și China ar putea prelua influența în Arctica.

În paralel, liderul de la Washington a anunțat creșteri tarifare împotriva mai multor aliați europeni până când SUA vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda. O taxă suplimentară de 10% ar urma să intre, astfel, în vigoare la 1 februarie, ce vizează Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Pentru statele membre ale UE, aceste tarife se adaugă celor 15% deja existente.

Trump a precizat că taxele vor urca la 25% la 1 iunie și vor rămâne în vigoare până la semnarea unui acord care să permită Statelor Unite achiziționarea Groenlandei.