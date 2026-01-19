UPDATE 18:54 - Ședința PNL s-a încheiat. Potrivit Realitatea PLUS, Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreşedintele PNL, i-ar fi cerut premierului Ilie Bolojan, președintele liberalilor, să corecteze două prevederi: 1). Să elimine „prima zi de concediu medical fără plată” pentru bolnavii cronici, ïn special pentru pacienții oncologici.

Aceasta a spus că Guvernul are obligația sǎ ii ajute pe cei care au primit un astfel de diagnostic, precizând că ceea ce se întâmplă acum este "o taxă reală pe boală".

2). Scoaterea din pachet a oricărei prevederi care permite executarea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale.

Pauliuc le-a transmis colegilor săi de partid ca ar fi bine ca PNL să susțină aceste lucruri pentru că sunt categorii care au nevoie de sprijin. La polul opus, Bolojan i-ar fi spus că el nu mai vrea să facă excepții, că preferă să fie "omul rău din sală" și că mai sunt state în care prima zi de concediu nu se plătește.

Pauliuc a arătat, însă, că mai sunt excepții în lege, de exemplu aceea care stipulează că proprietarii mașinilor istorice sunt scutiți de plata impozitelor locale. Bolojan nu i-ar fi dat replică la această afirmație, mai arată sursele citate.

UPDATE 17:10 - "Am vrut să plec la Strasbourg direct de la Cluj. Am venit în București pentru că am primit foarte multe telefoane de la primari, rugăminți - e plin telefonul de rugăminți ale primarilor liberali, care mă roagă să stau de vorbă, să cer lămuriri, să întreb cfe se întâmplă. Sunt foarte îngrijorați. Sunt cei care dau piept, practic, cu nemulțumirile oamenilor.

Practic, în momentul ăsta, PNL e înjurat din toate pozițiile - de le pensionari, la medici, de la profesori la oameni de afaceri.

Am văzut ce s-a întâmplat în două fiefuri importante al PNL, Iași - unde avem și președinte de Consiliu Județean și primar, și Botoșani, unde premierul a fost primit cu mare ostilitate. În momentul în care primarii liberali - peste 1000 de primari avem, din care eu cred că am vorbit undeva la 180, 200, 200 și ceva..., președinți de CJ, care sunt foarte speriați de faptul că, practic, rămân fără cotele defalcate. La unii dintre ei, gândiți-vă că 40-50% din buget îl fac cu aceste cote defalcate, au crescut impozitele. Sunt cei care dau piept cu oamenii, sunt cei care stau între oameni și sunt baza pe care PNL a reușit să construiască, iar pe mine - ca reprezentant al României la Bruxelles - mă interesează foarte tare relația cu ei pentru că sunt cei care au reușit să cheltuie banii europeni; proiecte europene de la apă, canal, gaz, spitale, școli - din 2600 de școli cu toalete în curte mai avem 128. Restul au fost modernitate cu bani europeni. Multe proiecte au fost cu ajutorul primarilor realizate. Sincer, am văzut supărarea lor, disperarea lor și am zis <<Ok, vă promit că de data asta particip (la ședința PNL - n.r.>>. Nu vin cu gânduri războinice. Vreau să cer lămuriri, vreau să știu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă (...).

În momentul ăsta nu vorbește nimeni. Nu putem sfida oamenii. Oamenii ne-au dat votul. Oamenii au așteptări de la PNL Suntem o forță politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această țară care, care a schimbat România în bine. Nu putem să abandonăm pentru că altfel scrie pe noi PNȚCD. Sincer, eu n-am intrat în politică acum 6 ani și jumătate ca să mă trezesc cu un partid care ajunge la o cifră. Eu vreau un partid care să aibă peste 20% și care să conteze în guvernare.

Vreau să știu exact relația pe care o avem cu USR pentru că mi se pare că uneori colegi de-ai mei din conducerea PNL sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid. Vreau să știu de ce nu sunt consultați cei 12 peimari de municipii reședință de județ și primari de sectoare. De ce nu sunt consultate asociațiile asociative. Înteleg: România trebuie să scadă cheltuielile. România s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma. România are nevoie de măsuri dure, dar măsurile dure, uneori, pot fi ocolite sau pot fi compensate cu măsuri de investiții. Vreau să știu care e planul, strategia de investiții a României. Vreau să știu, deși toată lumea aleargă după resurse, după metale rare, România are metale rare, are terenuri cu metale rareși cu toate astea nu exploatăm nimic. Nu exploatăm nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Nu știu ce facem cu ele. Le \"inem pentru ce? Adică am pus impozitare la pensionari - i-am afectat pe cei cu pensii de 3000-4000 de lei cu 400-500 de lei, ceea ce e foarte multpentru ei și în continuare, în loc să folosim resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu, să le exploatăm, să creștem redevențeleși să fim jucători în piața de gaz, în piața de metale rare, noi în continuare ne facem că nu le avem.

Vreau să știu care e strategia noastră pe relația cu primarii. Acum un an de zile am auzit că facem reformă administrativ-teritorială, că sunt peste 1000 de unități administrativ-teritoriale care nu-și pot asigura cheltuielile, că sunt unii care au 2000 de oameni în administrație și au 40 de angajați la primării. Știu că primarii au redus schemele de personal. Știu că li s-au cerut din nou să reducă schemele de personal. Știu că li s-au luat bani din bugete. Știu că cei care au vorbit au primit vizitele Corpurilor de control ale primului ministru sau ale Curții de Conturi, ceea ce nu mi se pare fires, mai ales în PNL, unde trebuie să existe libertatea de expresie", a declarat luni seara europarlamentarul Rareș Bogdan înaintea începerii ședinței PNL de la Vila Lac.

UPDATE 16:45 - În mai puțin de 15 minute ar trebui să înceapă ședința. De mai bine de 20 de minute au început să sosească membrii ai partidului condus de Bolojan.

Este de așteptat ca ședință de astăzi să fie una extrem de importantă, și asta pentru că sunt foarte mulți primari și din PNL nemulțumiți de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Motiv pentru care, spun surse Realitatea Plus, astăzi îi vor cere explicații premierului pentru măsurile luate.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit surselor Realitatea Plus, ședința se anunță una cu scântei, în contextul numeroaselor nemulțumiri manifestate în rândul primarilor liberali.

Mai mulți edili ar urma să îi ceară explicații premierului Ilie Bolojan privind măsurile de austeritate impuse de guvern, măsuri considerate excesive de către administrațiile locale.

Sursele Realitatea Plus susțin că premierul ar putea fi contestat chiar de propriii primari, nemulțumiți de tăierile bugetare și de reducerea fondurilor destinate comunităților.

Ședința are loc într-un moment sensibil pentru PNL, pe fondul tensiunilor tot mai vizibile în interiorul partidului și al presiunilor venite din teritoriu.