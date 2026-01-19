Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă intenția de a introduce treptat tarife mai ridicate pentru opt aliați europeni, până când SUA vor fi autorizate să cumpere teritoriul arctic.

„Germania și Franța sunt de acord: nu ne vom lăsa șantajați”, a declarat ministrul german de finanțe Lars Klingbeil, la Berlin, în cadrul unei conferințe cu omologul său francez Roland Lescure. La rândul său, oficialul francez a transmis că „șantajul între aliați și prieteni este inacceptabil”, potrivit Reuters.

UE pregătește un răspuns

Liderii Uniunii Europene vor discuta joi, la un summit extraordinar la Bruxelles, un eventual pachet de taxe vamale de 93 de miliarde de euro asupra importurilor din SUA, care ar putea intra automat în vigoare pe 6 februarie, după o perioadă de suspendare de șase luni.

O altă opțiune aflată pe masă este activarea instrumentului anti-coerciție al UE, un mecanism încă nefolosit, considerat „opțiunea nucleară” în caz de eșec al negocierilor. Acesta ar putea restricționa accesul companiilor americane la achiziții publice, investiții și servicii financiare europene.

„Noi, europenii, trebuie să fim clari: s-a ajuns la limită. Mâna noastră este întinsă, dar nu suntem dispuși să fim șantajați”, a avertizat Klingbeil.

Replica Europei pentru Washington

Declarațiile celor doi vin după ce secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a calificat Europa drept „slabă” și a justificat planul președintelui Trump ca fiind o mișcare strategică pentru stabilitatea globală.

„Groenlanda poate fi apărată doar dacă face parte din SUA. Europenii proiectează slăbiciune, SUA proiectează putere”, a spus Bessent.

În replică, ministrul francez Roland Lescure a afirmat că Europa trebuie să-și consolideze competitivitatea și avantajul tehnologic pentru a demonstra că „nu este slabă”.

„Obiectivul nostru este să-l convingem, politicos dar ferm, pe Scott Bessent că se înșală”, a spus Lescure.

Bruxellesul se pregătește astfel pentru o nouă confruntare comercială cu Washingtonul, pe fondul unei crize diplomatice fără precedent generate de ambițiile americane privind Groenlanda.