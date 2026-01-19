Într-un mesaj publicat pe Facebook, însoțit de imagini de la protestele din ultima săptămână, Nielsen a subliniat că țara sa rămâne „ferm pe poziții în ceea ce privește respectul, dialogul și dreptul internațional”.

Liderul groenlandez a precizat că întâlnirea programată la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministra de Externe Vivian Motzfeldt și vicepremierul danez Troels Lund Poulsen este esențială pentru clarificarea discuțiilor privind securitatea în zona Arctică. El a insistat că orice decizie trebuie să țină cont de responsabilitatea Groenlandei în dezvoltarea propriului teritoriu.

Protestele din Groenlanda și Danemarca au izbucnit după ce Donald Trump și-a exprimat intenția de a obține controlul asupra teritoriului. Mii de oameni au ieșit în stradă, iar premierul Nielsen s-a alăturat manifestanților, reafirmând public poziția fermă a guvernului său.