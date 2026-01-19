Potrivit autorităților locale, toate cele trei victime aveau în jur de 70 de ani, iar două dintre ele erau frați, potrivit The Sun.

Cei trei au fost găsiți sâmbătă după-amiază, în fața locuinței închiriate, aflată la aproximativ opt mile de Disney World. Poliția a primit apelul la 911 la ora 12:14, iar agenții au ajuns la fața locului în cinci minute.

Suspectul, identificat ca Ahmad Jihad Bojeh (29 de ani), a fost văzut fugind spre propria locuință, aflată chiar lângă casa turiștilor. Șeriful Christopher Blackmon a descris crimele drept „cu sânge rece”, subliniind că „nu a existat niciun conflict între aceste persoane. A fost pur și simplu un atac aleatoriu.”

În urma percheziției, polițiștii au găsit două arme în casa suspectului. Bojeh a fost arestat și încarcerat în penitenciarul comitatului Osceola, fiind acuzat de trei capete de omor.