Cel puțin 39 de morți și peste 240 de răniți, după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s‑au ciocnit în provincia Córdoba, scrie The Sun.

Bilanț confirmat până acum

Cel puțin 39 de morți

245 de răniți , dintre care 15 în stare critică

Aproximativ 484 de pasageri se aflau în cele două trenuri în momentul tragediei

Autoritățile spaniole au mobilizat unități de terapie intensivă mobile, echipe de descarcerare și zeci de ambulanțe. Zona este greu accesibilă, ceea ce a îngreunat intervenția echipelor de salvare.

Cel mai grav accident feroviar din Spania ultimelor decenii

Accidentul s‑a produs duminică seară, 18 ianuarie, în zona Adamuz, provincia Córdoba, pe linia de mare viteză Madrid–Sevilla. Un tren care circula de la Málaga spre Madrid a deraiat și a ajuns pe linia opusă, unde a fost lovit frontal de un alt tren care venea din direcția Madrid–Huelva.

Impactul a fost devastator: ambele trenuri au deraiat, iar sute de pasageri au rămas blocați în vagoanele contorsionate.

Cauza accidentului

Cauza exactă este încă în curs de investigare. Primele informații indică faptul că primul tren ar fi deraiat înainte de impact, însă nu se știe încă motivul – o defecțiune tehnică, o problemă de infrastructură sau o eroare umană sunt luate în calcul. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență în regiune, iar premierul a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Traficul feroviar pe ruta Madrid–Sevilla a fost suspendat complet.