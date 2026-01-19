Ce poate fi mai bun în aceste zile de iarnă, când vii de afară bătut de viscol şi ninsori, decât o cană de ceai cald?! În special unul din plante cu rol în „încălzirea” organismului.

Explicația este următoarea: în sezonul rece, avem tendinţa să mâncăm mai mult pentru că energia utilizată la digestie ridică temperatura organismului. Alimentele sunt, practic, combustibilul nostru. Numai că, mâncând prea mult, riscăm să ne îngrăşăm. Dacă ne abținem și apelăm la diete, ca să prevenim îngrășarea, temperatura corpului scade, devenind vulnerabili în faţa răcelilor. Soluţia ar fi să ne încălzim din interior prin alte mijloace. Iată care sunt acestea.

Ghimbirul. Aromat şi gustos, ghimbirul nu ar trebui să-ţi lipsească din casă în iarna asta. Poate fi consumat sub formă de ceai, dar şi în stare crudă, introdus în limonade, deserturi sau feluri principale. Ceaiul de ghimbir îmbunătăţeşte circulaţia şi creşte temperatura corpului mai lent, dar cu un efect mai îndelungat decât o fac alte ceaiuri medicinale.

Ceaiul de muşeţel cu miere şi lămâie îţi vitaminizează corpul, îţi oferă o senzaţie plăcută de căldură şi confort.

Ceaiul negru e recomandat în prima parte a zilei. Poţi prepara un cocktail gustos care te va încălzi instantaneu dintr-o portocală, o jumătate de lămâie, scorţişoară, cuişoare, miere şi ceai negru. Amestecă ceaiul fierbinte cu zeama fructelor stoarse, condimentează cu scorţişoară şi cuişoare, adaugă miere după gust. Vei obţine ceva pe cât de delicios, pe atât de sănătos.

Ceaiul de coada calului oferă şi el o senzaţie de căldură, îţi relaxează musculatura, însă principalul său rol e de a susține funcția excretorie a rinichilor, fiind recomandat în cistite. Dacă ai astfel de probleme, vei „împușca doi iepuri dintr-un foc”.

Scorţişoara se poate adăuga în diverse ceaiuri sau în deserturi de iarnă, fiind cel mai indicat condiment care ajută organismul să producă mai multă căldură.

Pe lângă ceaiuri, mănâncă tot felul de nuci şi de seminţe, supe calde, condimente, dar evită cafeaua şi alcoolul, alimentele procesate şi dulciurile, care deshidratează, îngreunează digestia.