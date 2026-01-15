Prepararea acestor clătite nu diferă mult de cea a clătitelor clasice. Însă micile detalii fac diferența: odihna aluatului, cantitatea echilibrată de mac și folosirea lămâii netratate.

Sparge ouăle într-un bol încăpător și bate-le ușor cu un tel, doar cât să se omogenizeze. Adaugă zahărul, zahărul vanilat și praful de sare. Continuă să amesteci până când cristalele de zahăr încep să se dizolve.

Toarnă treptat laptele, amestecând constant. Apoi încorporează făina cernută, puțin câte puțin, pentru a evita formarea cocoloașelor. Obține un aluat fluid, cu consistența smântânii pentru gătit.

Adaugă untul topit și răcit, coaja de lămâie rasă fin și macul. Amestecă bine, astfel încât macul să se distribuie uniform în compoziție. Lasă aluatul să se odihnească cel puțin 20 de minute. Acest pas ajută făina să se hidrateze complet și clătitele vor ieși mai fragede.

Încinge o tigaie antiaderentă la foc mediu și unge-o foarte ușor cu ulei. Toarnă un polonic mic de aluat și rotește tigaia pentru a acoperi uniform suprafața. Coace clătita până când marginile se desprind ușor și apar mici bule la suprafață, apoi întoarce-o și mai las-o câteva secunde pe cealaltă parte.

Transferă clătitele pe o farfurie și acoperă-le lejer, pentru a rămâne calde și moi, continuând până când termini tot aluatul.

sursa: Hello Taste