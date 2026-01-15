Cifrele furnizate de Realitatea Plus arată cum ajung parlamentarii la aceste sume, asta în timp ce românii mor de foame în case și suportă măsurile de austeritate impuse de politicienii aflați la conducere.

Ce beneficii au parlamentarii față de românii obișnuiți. Salarii de mii de euro și zile libere la greu

Structura acestor venituri arată dimensiunea privilegiilor:

700 euro – indemnizația brută

870 euro – sumă forfetară pentru biroul parlamentar din teritoriu și salariile angajaților

900 euro – cazare pentru cei care nu locuiesc în București

274 euro – transport

137 euro – diurnă

În total, un parlamentar ajunge la aproximativ 145.000 de euro pe an, indiferent de activitatea reală sau de prezența la ședințe.

Zile libere cât pentru patru ani de muncă obișnuită

Pe lângă veniturile consistente, aleșii au și un număr impresionant de zile libere. Într-un an, parlamentarii beneficiază de aproximativ 100 de zile libere, la care se adaugă absențele nemotivate sau perioadele în care pur și simplu nu se prezintă la muncă. Prin comparație, un angajat obișnuit din sistemul public are, în medie, 21 de zile de concediu anual.

Situația devine și mai controversată în cazul celor care ocupă funcții suplimentare în Guvern sau în conducerea Parlamentului, deoarece aceștia primesc și al doilea salariu.