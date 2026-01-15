Situația a fost amplificată și de reacția dură a liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a criticat modul în care a fost luată decizia la nivel guvernamental. În acest context, scenariul în care PSD se alătură opoziției devine tot mai plauzibil, chiar dacă o moțiune simplă nu duce automat la demiterea ministrului, ci doar marchează pierderea sprijinului politic în Parlament.

Tensiunile în coaliția de guvernare au atins cote alarmante

Nu ar fi prima dată când PSD votează o moțiune simplă împotriva unui ministru din coaliție. Social-democrații au procedat la fel și în cazul moțiunii îndreptate împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu, tot membră USR, atunci când au votat alături de opoziție.

Dacă și de această dată se va repeta scenariul, rămâne de văzut cum vor reacționa ceilalți parteneri de guvernare, în condițiile în care protocolul coaliției interzice explicit susținerea moțiunilor unii împotriva celorlalți. Totuși, precedentul există deja, potrivit informațiilor Realitatea PLUS.

Scandalul actual a pornit de la votul dat de România pentru acordul Mercosur. PSD acuză că ministrul de externe nu ar fi avut mandat pentru a susține acest acord în Consiliul European. De cealaltă parte, Oana Țoiu afirmă că a respectat legea și că a acționat pe baza informațiilor primite de la instituțiile competente. Social-democrații insistă însă că decizia reprezintă o trădare a intereselor fermierilor români și lasă de înțeles că vor merge până la capăt cu votul în favoarea moțiunii.