"Avaria de la CET Sud aparține de Ministerul Energiei, de ELCEN. Avaria are mai bine de o săptămână. (...) Cazanul cu apă fierbinte care ar compensa ceea ce livrează ELCEN ar pune în pericol toată instalația și agentul termic s-ar putea opri în București pe o arie mult mai largă. Riscul este mult prea mare să dea drumul la cazan, Din cauza pierderilor din rețea, apa de adaos, foarte dură, afectează instalația cazanului, poate exploda și pot apărea inclusiv accidente de muncă. (...) CET-urile au tehnologie din anii \"60. Singurul modernizat e CET Vest (...) Se împinge acum în rețea mai mult agent termic dinspre Vest. Asta înseamnă că în unele blocuri nu va ajunge. Există și această posibilitate. Sistemul are o inerție. (...) Alternativa, după câte mi s-a explicat, este că ar putea să explodeze acel cazan, ceea ce ar crea o situație imediată pe parcursul întregii ierni. În acest moment apa este călâie", a declarat Ciprian Ciucu, la un post TV.

Infrastructura învechită: "Dacă este nevoie, îmi cer scuze..."

Primarul general și-a exprimat regretul pentru situația creată și a spus că, dacă este nevoie, "își cere scuze" pentru o infrastructură veche.

"Unul dintre motivele pentru care în acest an pentru prima dată nu s-a mai pus în funcțiune acel șir de pompe este că în momentul în care se creează o copresiune în rețea, apa adună din conducte rugină, mizerie, o introduce în acele pompe și aici poate interveni o avarie, (...) Voi avea mai multe întâlniri cu ELCEN, luni va fi una. Ministerul Energiei a alocat bani prin fondul de modernizare ca aceste CET-uri să fie retehnologizate (în câțiva ani), iar noi, Primăria Capitalei, vom continua să înlocuim rețelele, rețeaua primară în special", a explicat Ciucu.

Întrebat dacă situația actuală se va perpetua pe parcursul întregii ierni, Ciucu a răspuns că "să sperăm că nu". "Am cerut ca la fiecare două-trei zile Termoenergetica să se optimizeze cu ELCEN și să se găsească soluții de optimizare. E maximum ce se poate face în acest moment (...) O criză e ceva trecător prin definiția ei, dar noi acum simțim, din lipsa acțiunii și a performanței administrative, simțim că s-au acumulat aceste probleme și va trebui să le rezolv", a adăugat edilul.

ELCEN ar putea trece la Primăria Capitalei

El a confirmat că o problemă este lipsa unui sistem centralizat, pentru că producătorul agentului termic nu aparține de Primăria Capitalei.

"Sunt pierderi financiare foarte mari financiare, între Termoenergetica și ELCEN, pentru că una este la Ministerul Energiei și cealaltă la Primăria Capitalei. Când vine vorba despre agentul termic, înjurăturile merg la primar, nu la ministru, deși nici ministrul nu are nicio (...) Caut împreună cu premierul Ilie Bolojan, am și vorbit acest lucru, o soluție de a prelua Elcen la Primăria Capitalei. Partea bună este că Guvernul deja a alocat sume importante pentru retehnologizarea acestor sisteme de producție", a adăugat Ciucu.

Totodată, întrebat cu privire la o eventuală vină a fostului primar general, Nicușor Dan, actualul edil a răspuns că nu vede de ce ar fi putea fi o vină a predecesorului său din perioada 2020-2025.

"Nici el nu este omnipotent. A făcut cât a putut să facă. Într-un astfel de megasistem, trebuie să intervii cu 2-3% în fiecare an. Dacă de la Halaicu până astăzi, fiecare primar (...) se ocupa să direcționeze banii,1-2% pe an, să înlocuiești, pentru că au o durată de viață limitată, nu ajungeam aici. Nicușor Dan a fost printre cei care au continuat investițiile și, în timpul mandatului său, s-a ajuns la 30% de înlocuire a rețelei primare, care înseamnă 1.000 de kilometri. Nu e puțin. Ceea ce-mi propun eu este să duc la 40%, 50%, 60%, 70& și, în 10 ani, să înlocuim tot", a mai spus primarul Ciprian Ciucu.

Primarul general s-a întâlnit, luni, cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cu care a discutat soluții pentru a îmbunătăți parametrii de furnizare a căldurii și apei calde. Astfel, de luni seara, au fost suplimentate cu debit centralele CET Vest și CET Grozăvești, a scris edilul general, luni pe pagina sa de Facebook.

Mii de blocuri afectate de furnizarea deficitară a agentului termic

Furnizarea agentului termic era deficitară la sfârșitul săptămânii trecute în 38% dintre imobilele din Capitală, conform datelor furnizate de aplicația Termo Alert. Vorbim despre aproximativ 3.500 de imobile. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 și 3, ca urmare a debitului insuficient pentru livrarea apei calde furnizat de către CET Sud, reiese din informațiile publice ale aplicației Termo Alert. Este vorba despre aproximativ 1.300 de blocuri în Sectorul 2 și aproape 2.000 de imobile în Sectorul 3. La acestea se adaugă aproximativ 150 de blocuri în Sectorul 4 și 30 de blocuri în Sectorul 5.