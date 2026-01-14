„Situația în Ucraina este destul de critică. S-a format această coaliție de voință, un efort condus de Marea Britanie și de Franța, unde se discută pe patru direcții: regenerarea armatei ucrainene, o forță terestră dislocată în Ucraina pentru menținerea păcii, deschiderea și păstrarea unui spațiu aerian permisiv și un spațiu de securitate la Marea Neagră. În cazul României există o hotărâre a CSAT care spune că noi nu vom avea trupe în Ucraina”, a declarat generalul Vlad într-o discuție cu jurnaliștii la Ministerul Apărării Naţionale.

Articolul 5 nu protejează Zona economică Exclusivă

În ceea ce privește securitatea Mării Negre, șeful Armatei a subliniat că Zona Economică Exclusivă a României nu este acoperită de Articolul 5 al Tratatului NATO, care stipulează apărarea colectivă în cazul unui atac asupra unui stat membru. „Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră”, a explicat Gheorghiță Vlad, referindu-se la posibile survoluri sau prezențe navale ale Federației Ruse.

Obiective strategice monitorizate

Generalul a menționat zona de exploatare Neptun Deep și alte ținte strategice, precum cablurile electrice și de comunicații submarine. Zona Economică Exclusivă a României acoperă aproximativ 25.000 de kilometri pătrați, echivalentul aproape 10% din suprafața țării, oferind drepturi exclusive de explorare și exploatare a resurselor naturale.

„Îngrijorarea noastră este să dezvoltăm capacitățile necesare pentru apărarea infrastructurii critice. Nu vorbim doar de Neptun Deep, ci și de cabluri electrice sau de comunicații submarine”, a afirmat generalul Vlad, adăugând că Forțele Navale au deja capacități sporite, incluzând două nave vânătoare de mine achiziționate din Marea Britanie.

Întărirea prezenței la Marea Neagră

Prezența României va fi consolidată și prin integrarea în serviciu, în iunie, a unei corvete ușoare achiziționate din Turcia. Nava nu este încă echipată cu sisteme de rachete antinavă și antiaeriene, dar dispune de senzori și artilerie care permit desfășurarea misiunilor de supraveghere și patrulare în Zona Economică Exclusivă a României, conform declarațiilor reprezentanților Ministerului Apărării.

