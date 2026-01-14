Informațiile vizează sumele virate în luna ianuarie 2026, evidențiind încă o dată rolul fondurilor publice în funcționarea vieții politice din România.

Conform comunicatului AEP, suma totală a banilor publici virată partidelor pe data de 13 ianuarie 2026 este de 14.471.475 de lei.

Din această sumă, Partidul Social Democrat (PSD) se impune drept campionul subvențiilor din bani publici, cu 4.801.515 de lei.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se clasează pe locul doi, cu un total de 2.839.211 de lei.

Partidul Național Liberal (PNL) a beneficiat de fonduri de la AEP în valoare de 2.614.110de lei.

Uniunea Salvați România (USR) a primit 1.855.474de lei.

Partidul SOS România a primit 1.234.237 de lei.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) 994.491 de lei.

Partidul Mișcarea Populară (PMP) 67.932 de lei.

Forța Dreptei 64.505 de lei.

Alocările bugetare destinate partidelor rămân un subiect de interes major, atât prin dimensiunea lor, cât și prin implicațiile pe care le au asupra activității politice. Subvențiile acordate reprezintă o resursă importantă pentru structurile de partid, fiind folosite pentru cheltuieli curente, organizare și diverse activități desfășurate pe parcursul anului.