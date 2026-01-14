În mijlocul acestor tensiuni, cuplul Cristela și Călin Georgescu a transmis, fiecare în felul său, apeluri la unitate și încredere în Dumnezeu. Cristela‑Elena Georgescu, soția președintelui ales, a transmis un mesaj emoționant adresat femeilor și mamelor, în primul rând. În mesaj, Cristela vorbește despre fragilitatea și forța mamelor, despre presiunea tăcută pe care o duc în spate și despre nevoia de a rămâne împreună în fața nedreptăților. Ea le amintește femeilor că, în ciuda greutăților, nu sunt singure și că exemplul personal pe care îl oferă copiilor este mai puternic decât orice discurs.

Cristela Georgescu, mesaj de unitate pentru femeile din România: „Nu suntem singure!”

„Miercurea și vinerea, zile de post, ne (re)amintesc că nu suntem singure, scumpele mele... Copiii noștri, care învață mai ales din exemplul personal pe care îl oferim, ne privesc ochii mai mult decât ne ascultă cuvintele și simt liniștea sau neliniștea din inima mamei... De aceea, în fața nedreptății, să nu ne împietrim inima și să nu ne lăsăm cuprinse de revoltă, ci să ne împuternicim să răbdăm prin rugăciune, așezând înaintea lui Dumnezeu inima noastră, încredințate fiind că El vede lacrima, aude suspinul și are întotdeauna ultimul cuvânt”, a transmis Cristela Georgescu.

Călin Georgescu, apel la unitate: „Nu suntem singuri!”

Mesajul de unitate al Cristelei Georgescu vine la doar o zi după ce soțul ei, președintele ales de români, dar eliminat de stat, s‑a prezentat marți dimineață la Secția de Poliție din Buftea, unde este obligat să ajungă în fiecare săptămână pentru a semna controlul judiciar impus în urmă cu un an de procurorii Parchetului General. La ieșirea din secția de poliție, suveranistul a subliniat ideea de unitate și a afirmat că ceea ce îi sperie pe adversarii săi nu este un om, ci faptul că oameni sunt uniți.

”Aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor prezenți, astăzi, aici și celor care nu sunt prezenți, dar sunt cu gândul și cu sufletul la România liberă și prosperă. Înainte de orice, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună și că putem să ne păstrăm cumpătul în aceste vremuri tulburi. Am fost, din nou, după cum vedeți, astăzi, aici, nu pentru că aș fi greșit cu ceva, ci pentru că adevărul deranjează.

Este clar că deranjează și frica este miza lor, dar noi nu trăim din frică. Puterea lor stă în presiune, dar puterea noastră stă în calm și faptul că sunteți astăzi, aici, poporul român, căruia mă adresez liniștit și demn, spune ceva esențial, mai mult decât orice strigăt: Nu suntem singuri. Ceea ce îi sperie pe ei nu este un om, îi sperie faptul că oamenii nu mai sunt singuri. Asta înseamnă că fiecare om, în locul în care a fost așezat poartă o responzabilitate și în cele din urmă nu este vorba de altceva decât de conștiință, este vorba de conștiință și nu de politică (...).

Noi suntem unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, fără ură, fără frică, nu ne pierdem demnitatea, nu ne pierdem unii pe alții și faptul că suntem aici, că rămânem împreună cu sufletul treaz, conșiința curată, este o forță mare, foarte mare și generațiile care vor urma vor ști că au fost unii, în această țară, care nu au făcut niciun compromis”, a transmis Călin Georgescu.