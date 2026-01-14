Potrivit sindicaliștilor, incidentul de la Lugoj nu este o excepție, ci rezultatul direct al lipsei de investiții și al indiferenței instituționale. În comunicatul transmis miercuri, Europol descrie situații grave întâlnite în numeroase sedii de poliție din țară: clădiri fără lumină naturală, pereți cu mucegai, infiltrații, tavane care riscă să se prăbușească, încălzire improvizată cu centrale neverificate sau sobe cu hornuri necurățate de ani de zile.

Sindicatul Europol, reacție dură după explozia de la secția de poliție din Lugoj

„Așa am ajuns în anul de grație 2026 cu polițiști care sunt nevoiți să lucreze în condiții total improprii, fără lumină naturală, în sedii cu mucegai, în clădiri cu infiltrații unde ești expus la riscul constant de a-ți cădea tavanul în cap, în clădiri fără autorizație sanitară de funcționare, care sunt încălzite prin centrale termice pe gaz care nu au verificare ISCIR sau cu sobe cu lemne ale căror hornuri nu au mai fost curățate de ani de zile. Sindicatul nostru a expus sute de asemenea situații și am prezentat public zeci de sedii de poliție în care intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături.”

Pe lângă problemele de infrastructură, Europol critică și modul în care este condus Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Sindicaliștii îl acuză pe chestorul Aurelian Petecel că ar fi folosit luni la rând resursele instituției în scop personal, inclusiv autospeciala de serviciu și combustibilul, pentru deplasări la locuința sa de vacanță.

Acuzații pe bandă rulantă la adresa conducerii Poliției Române

„Șefii Poliției Române nu au apreciat că a adus atingere imaginii instituției și chestorul Petecel a fost «iertat» de o sancțiune disciplinară, fiind obligat doar să plătească benzina consumată. În schimb, la nivelul IGPR există sute de polițiști sancționați disciplinar pentru atingeri închipuite ale imaginii Poliției Române.”

Reacția vine după explozia produsă miercuri într-o anexă din curtea Poliției Rutiere Lugoj. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă doi polițiști au fost transportați la spital cu arsuri, iar o a treia persoană, tot angajat al Poliției, a suferit un atac de panică. Cauza exploziei este în continuare investigată, iar sindicaliștii cer măsuri urgente pentru modernizarea sediilor și protejarea personalului din structurile de ordine publică.