Temperatura ideală diferă în funcție de confortul personal, de stilul de viață al familiei și de cât timp este locuința ocupată pe parcursul zilei.

Specialiștii atrag atenția că nu există „numărul perfect” de grade valabil pentru toate casele. Mai important decât atingerea unei valori fixe este găsirea unui echilibru între confort, sănătate și consumul de energie.

Care este temperatura optimă în casă iarna

Temperatura ideală în locuință depinde în primul rând de cum se simt membrii familiei. Dacă cineva este acasă în timpul zilei, o temperatură de aproximativ 22°C poate fi un punct de plecare confortabil.

În schimb, dacă toată lumea este plecată la muncă sau pe timpul nopții, valorile de 19–17°C sunt considerate suficiente și eficiente din punct de vedere energetic.

O metodă eficientă este adaptarea treptată la temperaturi mai scăzute: setează termostatul la nivelul maxim de confort, iar după ce organismul se obișnuiește cu frigul, scade temperatura cu câte un grad pe săptămână.

Această ajustare lentă este greu de sesizat, dar poate reduce factura la energie cu aproximativ 1% pentru fiecare grad redus, chiar dacă schimbarea este menținută doar opt ore pe zi.

Un termostat programabil este unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru economisirea energiei. Nu există o temperatură ideală pentru fiecare moment al zilei, iar perioadele în care locuința este goală – cum ar fi atunci când ești la serviciu sau în vacanță – sunt cele mai bune pentru a reduce temperatura și costurile.

sursa: Click.ro