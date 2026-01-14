Primul este Emil Gânj, un bărbat de 37 de ani din Mureș, principalul suspect într-o crimă șocantă comisă pe 8 iulie anul trecut. O tânără de 23 de ani a fost ucisă cu brutalitate în propria casă, iar locuința a fost incendiată ulterior. Ancheta a stabilit că Gânj ar fi autorul, iar cazul a stârnit revoltă deoarece bărbatul fusese eliberat condiționat după o condamnare pentru omor și avea deja un mandat de arestare pentru încălcarea unui ordin de protecție emis chiar în favoarea victimei.

Emil Gânj și Cosmin Zuleam, pe lista celor mai căutați infractori din Europa

După crimă, el a fost dat în urmărire generală, iar o săptămână mai târziu Poliția Română l-a inclus pe lista „most wanted”. Echipele de intervenție l-au căutat zile întregi prin păduri, câmpuri și gospodării din satul natal, fără succes. Autoritățile au anunțat o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care pot duce la capturarea lui, subliniind că are un istoric de violență și trebuie considerat extrem de periculos.

Al doilea român de pe lista Europol este Cosmin Zuleam, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Crainer. Crima a fost comisă împreună cu alți doi complici, care execută deja pedepse cu închisoarea pe viață. Zuleam este singurul care a reușit să fugă și se află în continuare în libertate. Și el este catalogat drept violent și periculos.

Pe lista Europol se mai regăsesc și zeci de persoane căutate pentru infracțiuni grave, cum ar fi omor, trafic de droguri, viol sau criminalitate organizată, provenind din state precum Germania, Olanda, Franța, Spania, Polonia sau Ungaria.