Un grup bipartizan de parlamentari introduce un proiect de lege menit să restricționeze orice acțiune militară neautorizată a președintelui Donald Trump, pe fondul dezbaterilor tot mai aprinse privind declarațiile sale despre achiziționarea Groenlandei „într-un fel sau altul”.

„Este vorba despre obiectivele noastre comune fundamentale și despre securitatea noastră fundamentală, nu doar în Europa, ci chiar în Statele Unite”

Reprezentantul Bill Keating (D-Mass.) conduce inițiativa legislativă alături de reprezentanții Steny Hoyer (D-Md.), Brendan Boyle (D-Pa.) și Don Bacon (R-Neb.), conform publicației Politico.

„Este vorba despre obiectivele noastre comune fundamentale și despre securitatea noastră fundamentală, nu doar în Europa, ci chiar în Statele Unite”, a afirmat Keating într-o declarație pentru publicația menționată.

Grupul implicat în acest demers solicită un sprijin mai larg pentru legislație și își exprimă speranța că și alți republicani se vor alătura efortului de a restricționa finanțarea pentru orice acțiune militară neautorizată împotriva aliaților SUA.

Într-o scrisoare adresată colegilor, Keating a declarat că „această legislație adoptă o poziție clară împotriva unei astfel de acțiuni și sprijină în continuare aliații și partenerii NATO”, conform Politico.

Decizia de a omite numele Groenlandei a avut scopul de a extinde aria de aplicare a legislației

Deși măsura nu menționează explicit anumite țări, aceasta reprezintă în mod clar un răspuns la amenințările repetate ale lui Trump la adresa Groenlandei.

Keating a precizat că decizia de a omite numele Groenlandei a avut scopul de a extinde aria de aplicare a legislației. El a menționat că s-a întâlnit cu ambasadorul danez și cu șeful reprezentanței Groenlandei.

„Nu este vorba doar despre Groenlanda. Este vorba despre securitatea noastră”, a spus Keating.

De asemenea, Keating a afirmat că este de părere că tăierea finanțării este cea mai de impact metodă de a descuraja oficialii administrației Trump să treacă la acțiune.

„Puterile de război sunt importante, dar am văzut atât în cazul președinților democrați, cât și al celor republicani, că acestea nu sunt la fel de eficiente”, a spus el. „Este greu să ocolești lipsa fondurilor sau interdicția ca personalul să acționeze.”

Această inițiativă vine după ce Senatul a avansat săptămâna trecută o rezoluție bipartizană care ar limita capacitatea lui Trump de a efectua noi atacuri împotriva Venezuelei, în urma acțiunii recente a armatei americane de a lovi țara și de a-l captura pe președintele acesteia, Nicolás Maduro. Camera Superioară ar putea adopta măsura spre sfârșitul acestei săptămâni, deși viitorul ei în Camera Reprezentanților rămâne incert, în ciuda unui sprijin din partea unor republicani.

Oficialii Administrației Trump analizează deschis opțiuni precum forța militară pentru a prelua Groenlanda

Referitor la Groenlanda, oficialii administrației analizează deschis opțiuni precum forța militară pentru a prelua teritoriul danez, o mișcare care ar încălca Articolul V al NATO, care stipulează că un atac împotriva unui membru este un atac împotriva tuturor, și care ar putea pune capăt alianței de peste 75 de ani.

„Vom face ceva în privința Groenlandei, fie că le place sau nu”, a declarat Trump vineri. „Pentru că, dacă nu o facem noi, Rusia sau China vor pune stăpânire pe Groenlanda, iar noi nu vom accepta să avem Rusia sau China ca vecini.”

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și liderii a patru partide au reconfirmat săptămâna trecută că insula autoguvernată nu are niciun interes să devină parte a SUA.

„Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”

„Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, au declarat liderii, adăugând că „viitorul Groenlandei trebuie să fie decis de poporul groenlandez”.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, precum și liderii Italiei, Spaniei și Poloniei, au semnat, de asemenea, o scrisoare în care afirmă: „Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarcei și Groenlandei le revine dreptul de a decide asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda.”

Posibilitatea extinderii controlului asupra Groenlandei a atras reacții mixte în Congresul SUA

Posibilitatea extinderii controlului SUA asupra Groenlandei a atras reacții mixte în Congres. În timp ce majoritatea democraților s-au opus ideii, unii republicani și-au exprimat sprijinul pentru urmărirea unor legături mai strânse cu acest teritoriu.

Reprezentantul Randy Fine (R-Fla.) a introdus o legislație pentru a face din Groenlanda al 51-lea stat american, deși a precizat că cea mai bună modalitate de a dobândi Groenlanda este prin voluntariat.

„Cred că este în interesul lumii ca Statele Unite să își exercite suveranitatea asupra Groenlandei”, a declarat Fine pentru Fox News.