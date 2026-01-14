Comitetul de Anchetă al Federației Ruse a anunțat că medicul șef al spitalului și șeful interimar al secției de terapie intensivă neonatală au fost reținuți, fiind suspectați de neglijență profesională. Potrivit comunicatului citat de Reuters, anchetatorii susțin că „îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor oficiale și profesionale” ar fi dus la moartea celor nouă bebeluși, născuți între 1 decembrie 2025 și 12 ianuarie 2026.

Nouă bebeluși din Rusia au murit în condiții suspecte

Ministerul rus al Sănătății a transmis că, în perioada 1 decembrie – 11 ianuarie, în maternitate s‑au născut 234 de copii, dintre care 17 au ajuns în stare critică la terapie intensivă. Majoritatea erau prematuri, cu greutate extrem de mică la naștere, iar toți prezentau o infecție intrauterină severă. Nouă dintre ei nu au supraviețuit, potrivit informațiilor citate de ABC News.

Tragedia a generat reacții puternice în Rusia, mai ales în contextul în care președintele Vladimir Putin a făcut din creșterea natalității o prioritate națională. Președinta Consiliului Federației, Valentina Matviyenko, a transmis condoleanțe familiilor și a descris situația drept „o tragedie a statului”, subliniind că trebuie trase concluzii la nivel federal pentru ca astfel de cazuri să nu se repete. Ancheta continuă, iar autoritățile promit măsuri ferme după finalizarea investigațiilor.