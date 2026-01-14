Divergențele dintre cei doi vizează politica monetară a Statelor Unite, pe care Trump o consideră prea restrictivă și dăunătoare economiei. Într‑un discurs susținut marți în fața Detroit Economic Club, după o vizită la o fabrică Ford din Michigan, Trump a afirmat despre Powell că „idiotul ăla nu va mai fi mult timp prin preajmă”, potrivit publicației Le Figaro. Cu doar câteva ore înainte, de la Casa Albă, președintele îl numise pe șeful Fed „incompetent” și „necinstit”.

Donald Trump, despre șeful băncii centrale a SUA: „Idiotul ăla...”

Atacurile repetate ale liderului american vin pe fondul nemulțumirii sale față de deciziile Fed privind dobânzile. Trump susține că banca centrală frânează creșterea economică și pune sub semnul întrebării independența instituției, afirmând că aceasta ar trebui să sprijine politicile executive.

Jerome Powell a reacționat, acuzând o tentativă de intimidare. Într‑o declarație filmată, el a confirmat că este vizat de o anchetă penală, însă a subliniat că investigația nu are legătură cu managementul instituției sau cu proiectul de renovare a sediului Fed, evaluat la 2,5 miliarde de dolari. Powell consideră că ancheta este motivată politic și urmărește să pună presiune asupra băncii centrale pentru a reduce dobânzile în linie cu dorințele administrației Trump, notează Le Figaro.

Cum se apără șeful FED

Șeful Fed a reiterat că politica monetară trebuie să rămână fundamentată pe date economice și nu pe influențe politice, subliniind importanța independenței instituției. Deschiderea anchetei penale împotriva lui Powell a amplificat tensiunile dintre Casa Albă și Rezerva Federală, generând reacții negative pe piețele financiare și alimentând îngrijorări privind stabilitatea politicii monetare americane.