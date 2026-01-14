Autoritățile de mediu și portuare sunt în alertă după ce două incidente navale distincte au avut loc pe Dunăre, începând cu data de 9 ianuarie. Prima alarmă a fost dată la Zimnicea, unde o barjă încărcată cu azotat de amoniu, eșuată anterior pe un banc de nisip în afara rutei principale de navigație, a început să se scufunde. În aceeași zi, o situație similară a fost raportată și la Giurgiu, fiind implicată o navă care transporta clorură de potasiu.

Autoritățile evaluează riscurile

Echipele de la Administrația Națională „Apele Române” și Garda de Mediu s-au deplasat imediat la punctele critice pentru a preleva probe. Specialiștii subliniază că încărcăturile constau în îngrășăminte agricole uzuale, și nu în substanțe toxice industriale, ceea ce reduce riscul unui impact catastrofal asupra mediului.

Deși ieri s-a observat o modificare a concentrației de amoniu în apropierea barjei de la Zimnicea, autoritățile dau asigurări că fenomenul de diluție naturală neutralizează surplusul după doar câțiva kilometri. „Calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată, acestea fiind situate la peste 100 km distanță de locul incidentelor”, au precizat reprezentanții „Apele Române”.

Monitorizarea calității apei se realizează permanent în trei puncte strategice: la locul scufundării, în amonte și în aval. Până în prezent, nu au fost raportate depășiri ale indicatorilor de siguranță și nici cazuri de mortalitate piscicolă.

În paralel cu supravegherea ecologică, Administrația Fluvială a Dunării de Jos coordonează operațiunile tehnice de recuperare a navelor.

Planul de intervenție prevede două scenarii:

Ranfluarea: Readucerea epavelor la suprafață în condiții de siguranță. Tăierea controlată: Dacă ranfluarea nu este posibilă, navele vor fi tăiate pe segmente și transportate către un șantier naval pentru a elibera albia fluviului.

Situația rămâne sub observația autorităților până la finalizarea operațiunilor de degajare a șenalului navigabil și eliminarea oricărui risc rezidual pentru ecosistemul dunărean.