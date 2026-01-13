Radu Miruță: ”Dacă SUA atacă Groenlanda, toate statele NATO se implică. Trimitem trupe dacă ni se cere”

Ministrul Apărării aruncă bomba. Spune că, dacă i se va cere, România va trimite trupe în Groenlanda, în scenariul în care Statele Unite ar declanșa un atac. Radu Miruță spune că România ar trebui să contribuie și ea în acest presupus război, pentru că implică două țări NATO. 

”Discuția a început de când cu declarațiile privind Groenlanda, pentru că un stat membru NATO spune că nu exclude nicio metodă, inclusiv de atac împotriva altei țări membre NATO. Și atunci s-a rupt condiția de a fi NATO”, a declarat ministrul Apărări la un post de televiziune. 

Întrebat cum ar răspunde România dacă ar primi o cerere din partea aliaților europeni de a trimite trupe în Groenlanda, Radu Miruță a răspuns: ”Păi sunt două ipoteze. Una în care asta s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5, adică o țară membră NATO este atacată și celelalte țări membre trebuie să contribuie, și decizia ar fi una a NATO.

Și există o altă situație în care ar fi o chestie de un fel de "Coaliție de Voință", trimitem trupe acolo fără să existe invocarea Articolului 5. În astfel de situații, decizia este una pe care o ia CSAT-ul (Consiliul Suprem de Apărare a Țării), după care o supune la vot Parlamentului României, dacă să se trimită sau să nu se trimită trupe.

Pentru o situație în același registru, n-aș spune că este identică cu trimiterea trupelor românești în Ucraina, decizia României și a CSAT-ului este clară: "no boots on the ground" (fără trupe la sol)”.