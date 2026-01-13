Auditorii au descoperit că instituția a decontat peste 90.000 de lei pentru carburant, fără ca primăria să poată demonstra că acesta a fost folosit pentru autovehiculele din dotare. Documentele justificative lipsesc, iar traseul real al banilor nu poate fi explicat.

Primăriță PNL, cheltuieli de lux pe banii românilor

Raportul menționează și o situație neobișnuită petrecută în perioada sărbătorilor de iarnă din 2023: cardurile primăriei au fost utilizate în Sighetu Marmației, oraș în care primarul Cosmina Pandele și-ar fi petrecut concediul de Crăciun. Edilul susține că este vorba despre o coincidență și că nu există nicio legătură între deplasarea personală și fondurile publice, după cum arată informațiile prezentate de Realitatea PLUS.

Curtea de Conturi a identificat și alte cheltuieli nejustificate, printre care aproximativ 46.000 de lei pentru bilete de avion, inclusiv o deplasare la Bruxelles prezentată ca fiind în interes de serviciu. La momentul controlului, primăria nu a putut furniza documente care să confirme scopul și necesitatea acestor călătorii.