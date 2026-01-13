Primăriță din PNL, cheltuieli de lux din banii publici. Cosmina Pandele, în vizorul Curții de Conturi după ce și-ar fi plătit vacanțele cu cardurile primăriei

O primăriță PNL și-ar fi plătit vacanțele cu cardurile primăriei.
Un control al Curții de Conturi efectuat în 2024 la Primăria Berceni, județul Prahova, a scos la iveală mai multe cheltuieli care nu pot fi justificate, potrivit raportului de audit financiar pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024. Mai clar, edilul PNL ar fi folosit cardurile primăriei în scop personal.

Auditorii au descoperit că instituția a decontat peste 90.000 de lei pentru carburant, fără ca primăria să poată demonstra că acesta a fost folosit pentru autovehiculele din dotare. Documentele justificative lipsesc, iar traseul real al banilor nu poate fi explicat.

Primăriță PNL, cheltuieli de lux pe banii românilor

Raportul menționează și o situație neobișnuită petrecută în perioada sărbătorilor de iarnă din 2023: cardurile primăriei au fost utilizate în Sighetu Marmației, oraș în care primarul Cosmina Pandele și-ar fi petrecut concediul de Crăciun. Edilul susține că este vorba despre o coincidență și că nu există nicio legătură între deplasarea personală și fondurile publice, după cum arată informațiile prezentate de Realitatea PLUS.

Curtea de Conturi a identificat și alte cheltuieli nejustificate, printre care aproximativ 46.000 de lei pentru bilete de avion, inclusiv o deplasare la Bruxelles prezentată ca fiind în interes de serviciu. La momentul controlului, primăria nu a putut furniza documente care să confirme scopul și necesitatea acestor călătorii.