Parlamentarul cataloghează afirmațiile ministrului drept „grave, periculoase și profund iresponsabile”, susținând că acestea pot afecta poziția strategică a țării.

„Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, nu sunt doar neinspirate. Sunt grave, periculoase și profund iresponsabile. În momentul în care un ministru al Apărării ajunge să invoce public scenarii în care România ar putea fi pusă în situația de a trimite trupe într-un conflict cu Statele Unite, nu mai vorbim despre o simplă opinie politică, ci despre un risc direct la adresa securității naționale.

România nu este jucăria nimănui și nici terenul de experimente al unui ministru care confundă funcția publică cu propria agendă ideologică. Ministerul Apărării Naționale nu este un podium pentru declarații „șocante” sau exerciții de imaginație. Este una dintre cele mai sensibile instituții ale statului român, iar cine o conduce trebuie să înțeleagă că fiecare cuvânt rostit public poate avea consecințe strategice”, spune deputatul AUR.

Acesta consideră că ministrul „confundă funcția publică cu propria agendă ideologică” și că, prin astfel de luări de poziție, „slăbește poziția României și subminează credibilitatea statului”. Deputatul AUR afirmă că, într-un stat responsabil, „o asemenea ieșire ar fi urmată de asumare și retragere din funcție”, dar acuză că „în logica USR, responsabilitatea este opțională”.

Formațiunea condusă de liderul suveranist George Simion solicită ca subiectele care țin de securitatea națională „să fie tratate cu maximă seriozitate” și avertizează că „România are nevoie de stabilitate, luciditate și respect față de aliați, nu de declarații periculoase care slăbesc statul din interior”, a subliniat Fabian Radu.

Ministrul rezist de la Apărare, vizat de o moțiune simplă. Radu Miruță, acuzat că face declarații iresponsabile

Declarațiile lui Radu Miruță au venit luni, unde ministrul a fost întrebat cum ar reacționa România dacă state europene aliate ar decide trimiterea de trupe în Groenlanda, după o ipotetică inițiativă similară a președintelui american Donald Trump.

Miruță a spus că nu crede că se va ajunge „până acolo”, dar a explicat că, într-o asemenea situație, decizia ar depinde de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de votul Parlamentului.

„Separate, țările sunt mai puțin puternice (...). Pentru o situație similară, decizia României și a CSAT este clară: nu trimiți cizma soldatului român în Ucraina”, a precizat Miruță.