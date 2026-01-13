Pentru a preveni îmbolnăvirea sau contaminarea cu un virus este bine să consumăm anumite fructe şi legume care ajută la întărirea organismului. În cele ce urmează sunt descrise câteva dintre fructele acestea şi aportul lor miraculos adus imunității organismului.

Merele

Sunt populare şi uşor de găsit, o adevărată sursă de antioxidanți şi vitamina C. Ele conțin flavonoide ce au rol protector, ajutând chiar şi la prevenția bolilor de inimă.

Merişorul

Este un probiotic natural prin efectul pe care îl are asupra organismului de mărire a "bacteriilor bune". Acest fruct este foarte bogat în antioxidanți. Este suficient să se consume două linguri pe zi.

Cătina

Aceste fructe mici şi galbene, întâlnite în multe zone ale țării noastre, sunt o "mină de aur" pentru sistemul imunitar. Sunt mai bogate în vitamina C decât orice alt fruct şi de peste 10 ori mai multă decât citricele. Mai conțin cantități mari de vitamine (A, B, E, P, K, F), dar şi de minerale (fosfor, magneziu, fier, calciu), aminoacizi şi beta-caroten.

Afinele

Conţin antioxidanţi care previn acţiunea radicalilor liberi de la nivelul matricei celulelor de colagen, prevenind lezarea ţesuturilor care pot provoca cataracta, glaucomul, varicele, hemoroizii, afecţiunile cardiovasculare şi cancerul. Substanța ce pigmentează afina în roşu-albastru îmbunătăţeşte structura venelor şi ajută întregul sistem vascular.

Banane

Sunt bogate în vitamina B6, astfel ajută la combaterea stresului, oboselii, stărilor depresive și de insomnie. Conțin potasiu ce previne bolile de inimă și reglează tensiunea arterială. Prin conținutul de magneziu ajută la combaterea anemiilor și ține oasele tari.

Papaya

Este un fruct tropical foarte bogat în nutrienți, ajută la o stare generală bună de sănătate și este bogat în vitamina C. Combate îmbătrânirea, protejează de artrită, boli de inimă și cancer și este un bun stimulent pentru refacerea sistemului imunitar. Ca și alte fructe și legume de culoare roșu-portocaliu, papaya este o sursă bogată de beta-caroten.

Kiwi

Pe lângă conținutul de vitamina C este o sursă bogată de vitamina E, foarte importantă pentru imunitate, ajută la prevenirea de infecții bacteriene și virale.

Citricele (precum mandarinele, portocalele, lămâile, grepfrutul) sunt surse bogate în vitamina C și întăresc sistemul imunitar. Grepfrutul conține niște compuși numiți limonene ce ajută la scăderea colesterolului, iar cel roșu este bogat în licopen substanță ce combate cancerul.