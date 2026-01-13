"În acest moment, vorbim despre 11 persoane decedate", a declarat Miguel Lipe, polițistul responsabil cu ancheta accidentului, pentru un post de televiziune local.

O listă preliminară a victimelor indică patru minori și șapte adulți care au murit.



Potrivit polițistului, una dintre concluziile primelor expertize este că șoferul vehiculului era "un minor, cu vârsta cuprinsă între 13 și 14 ani", care a decedat în urma impactului.



Alte rapoarte ale poliției indică faptul că patru persoane rănite au fost internate la un spital local.



Vehiculul s-a izbit de un copac pe un drum din apropierea satului Puerto Quijarro, în departamentul Santa Cruz, aproape de frontiera cu Brazilia.



Polițistul a afirmat că unii dintre pasageri "păreau a fi în stare de ebrietate".



Conform datelor Ministerului bolivian de Intern, aproximativ 1.400 de persoane mor în fiecare an pe drumurile boliviene, în principal din cauza neglijenței șoferilor și a defecțiunilor mecanice.