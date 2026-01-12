Liderul UDMR a declarat pentru o publicație că o astfel de decizie ar fi trebuit analizată politic înainte de a fi susținută de România.

„În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic”, a spus Kelemen Hunor, subliniind lipsa de transparență în procesul decizional.

„Acordul este o chestiune nuanțată”

Întrebat care este poziția UDMR față de acordul UE-Mercosur, Kelemen Hunor a afirmat că subiectul este „extrem de nuanțat”. Acesta a explicat că România ar fi trebuit să amâne aprobarea documentului până cel puțin în februarie sau martie, pentru a permite o analiză completă a implicațiilor asupra agriculturii.

„Sunt pentru un astfel de acord, dar în acest moment România ar fi trebuit să fie împotrivă, cel puțin până când nu ne lămurim”, a spus liderul UDMR, menționând că țări precum Franța, Polonia sau Ungaria și-au exprimat rezervele din cauza efectelor asupra agricultorilor europeni.

Kelemen Hunor a acuzat „lipsa de dezbatere publică” și lipsa de coordonare între Ministerul Agriculturii și Ministerul Afacerilor Externe.

Liderul UDMR consideră că Executivul ar fi trebuit să amâne luarea unei poziții oficiale până în februarie sau martie, astfel încât să existe o analiză mai amplă. „Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil”, a spus el, adăugând că România ar fi putut solicita un răgaz suplimentar în cadrul COREPER: „Măcar să stai 2-3 săptămâni, nu era o chestiune de viață și de moarte.”

Kelemen Hunor a criticat și lipsa de transparență în procesul decizional, dar și lipsa de coordonare între Ministerul Agriculturii și Ministerul Afacerilor Externe. „La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Externele nu țin cont. Inacceptabil”, a adăugat acesta.

„Ministrul de Externe nu a participat în ultimele șase luni la nicio discuție”

Președintele UDMR a mai afirmat că ministrul de Externe, Oana Țoiu, nu a participat în ultimele șase luni la nicio discuție în cadrul coaliției pe această temă.

„Există o frustrare și o nemulțumire în coaliție. Din păcate, noi nu discutăm dosarele mari politice, de obicei stingem focul dacă reușim”, a spus Kelemen.

În ceea ce privește criticile aduse de PSD ministrului de Externe, acuzând-o de „trădare”, Hunor a spus că „atacurile nu sunt în regulă”, dar a admis că social-democrații „au dreptate pe fond”.

„Nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al Agriculturii, dar nu e vorba de trădare”, a precizat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a conchis că diplomații au rolul lor, însă deciziile politice trebuie luate de cei aleși.

„Cei de la Externe au expertiză în diplomație, dar politica o fac cei care au fost aleși”, a declarat acesta, exprimându-și totodată convingerea că actuala coaliție de guvernare va continua să funcționeze.