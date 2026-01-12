La discuții au participat reprezentanți ai ELCEN și Termoenergetica, reuniți „la aceeași masă” pentru a analiza cauzele și remediile posibile.

Potrivit lui Ciucu, problemele au fost generate de o avarie apărută recent la un cazan cu apă fierbinte de la CET Sud.

Deși defecțiunea a fost remediată, ELCEN s-a confruntat ulterior cu avarii suplimentare la alte cazane și echipamente, ca urmare a eforturilor de a compensa pierderile din rețeaua de distribuție prin creșterea debitului de apă.

„Pentru a nu risca avarii în lanț, cu riscuri majore, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul și presiunea apei din rețea. Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor, ceea ce ar fi dus la oprirea serviciului de termoficare pe o perioadă lungă de timp în plină iarnă.”, a explicat primarul.

În urma discuțiilor, specialiștii au stabilit ca începând de luni seară să fie suplimentat debitul la CET Vest și CET Grozăvești, precum și să fie rearondate unele puncte termice din zona CET Sud, pentru a echilibra distribuția.

„Aceștia speră ca astfel parametrii să se îmbunătățească progresiv. Sistemul va funcționa, pentri ca bucurestenii să benegicieze apă caldă și căldură și în acestă iarnă. Dar, atenție, va funcționa în regim de avarie!”, a precizat Ciucu, adăugând că va informa constant populația cu privire la evoluția situației.