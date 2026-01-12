În locul predictibilității a apărut neliniștea, alimentată de scumpiri rapide la produse și servicii frecvent accesate inclusiv de români.

Pâinea, exemplul cel mai vizibil al scumpirilor accelerate

Un caz care a atras imediat atenția este cel al pâinii, un produs de bază pentru populație. La 31 decembrie, prețul unei pâini era de 0,89 leva. Două zile mai târziu, pe 2 ianuarie, același produs ajunsese să coste 1,19 leva, adică aproximativ 0,61 euro.

Calculată în moneda veche, majorarea ajunge la 33% în doar 48 de ore, un salt care depășește cu mult efectul conversiei la cursul oficial de 1 euro = 1,95583 leva. Economiștii atrag atenția că o asemenea creștere nu poate fi pusă pe seama unor costuri mai mari de producție, ci sugerează o ajustare oportunistă a prețurilor.

Parcările din Sofia, mai scumpe odată cu euro

Efectele schimbării monedei se văd și în zona serviciilor urbane. În Sofia, tarifele de parcare au fost modificate imediat după trecerea la euro. În zonele albastre, costul a crescut de la 2 leva pe oră, echivalentul a circa 1,02 euro, la 2 euro pe oră, adică aproximativ 3,91 leva în vechea monedă.

În zonele verzi, tariful a urcat de la 1 leva, aproximativ 0,51 euro, la 1 euro pe oră, ceea ce înseamnă aproape 1,95 leva. Practic, aceste ajustări dublează costurile raportate la moneda națională, fără a exista o legătură directă cu simpla conversie valutară.

Diferențe peste cursul oficial și reacția specialiștilor

Analiștii susțin că variațiile observate nu au la bază scumpiri ale materiilor prime sau costuri logistice suplimentare. În numeroase situații, diferențele dintre prețurile vechi și cele noi depășesc clar raportul oficial de conversie, ceea ce indică o testare a reacției consumatorilor.

Perioadele de tranziție monetară sunt considerate favorabile unor astfel de ajustări, deoarece publicul nu este încă obișnuit cu noua monedă, iar confuzia legată de valori creează spațiu pentru practici speculative.

Europarlamentar PNL, după aderarea Bulgariei la zona euro: ”Poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră”

Țigările, afectate simultan de euro și de taxe mai mari

După 1 ianuarie, fumătorii din Bulgaria s-au confruntat cu scumpiri semnificative. Creșterile de preț nu sunt legate exclusiv de trecerea la euro, ci și de majorările de accize prevăzute în bugetul pe 2026.

Acciza pentru țigări a urcat de la aproximativ 107,57 euro la 113 euro pentru 1.000 de țigarete. După aplicarea TVA, rezultă o scumpire de 0,15 – 0,30 euro pe pachet, echivalentul a 0,75 – 1,50 lei, dacă taxarea este reflectată integral în prețul final.

În practică, numeroși consumatori au semnalat creșteri de aproximativ 1 leu pe pachet, în funcție de marcă și de magazin. Consecința imediată a fost reducerea diferenței de preț față de România, iar în cazul unor branduri avantajul cumpărăturilor din Bulgaria a dispărut complet.

Medicamentele, monitorizate atent după semnale de alarmă

În paralel, autoritățile bulgare au reacționat la informațiile apărute în presă privind posibile scumpiri la medicamente. Comisia pentru Protecția Concurenței (CPC) a avut discuții cu Asociația Comercianților de Medicamente (BATEDL) și cu Asociația Producătorilor Farmaceutici (ARPharM), în contextul acestor semnale.

Reprezentanții industriei au transmis că nu există justificări economice pentru creșteri de preț și că nu sunt planificate majorări. Autoritățile au reamintit că piața farmaceutică este strict reglementată, iar prețurile sunt supravegheate pentru a preveni modificări arbitrare.

CPC a anunțat că va continua monitorizarea oricăror raportări privind creșteri ilegale și, dacă situația o va impune, va sesiza Agenția Națională de Administrare Fiscală și Comisia pentru Protecția Consumatorilor, în conformitate cu legislația aplicabilă introducerii monedei euro.

Din punct de vedere tehnic, tranziția la noua monedă pare să fi fost gestionată fără dificultăți. Farmaciile și comercianții nu au raportat probleme în procesarea plăților, ceea ce indică o implementare operațională fără blocaje. Tensiunile apărute sunt legate de nivelul noilor prețuri și de modul în care acestea sunt percepute și aplicate în viața de zi cu zi.

