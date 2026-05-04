Pensionarii primesc ajutor de la stat luna aceasta. 2,8 milioane de oameni încasează banii promiși

Sursă: Realitatea PLUS

În lipsa indexării pensiilor, statul oferă românilor soluții insuficiente. Din această lună, aproape 3 milioane de români primesc prima tranșă din ajutorul de la stat.

Ajutorul promis înainte de Paște ajunge abia în această lună

Venitul însă rămâne în continuare mult sub coșul minim de consum.

Același lucru se întâmplă și cu salariul minim.

Acesta va crește din vară cu 125 de lei și va ajunge la 2.700 lei, iar costul unui coș minim lunar pentru o singură persoană depășește suma de 4.300 lei.

Salariul minim se majorează din iulie cu doar 125 de lei

2,8 milioane de pensionari cu venituri mult sub coșul minim de consum lunar primesc, din această lună, prima tranșă din ajutorul UNOF, iar cea de-a doua tranșă în luna decembrie.

Ajutorul este cuprins între 600 și 1.000 de lei în funcție de venit.

Din luna iulie a acestui an se va majora și salariul minimă pe economie, însă majorarea va fi de doar 125 de lei, iar salariul ajunge în total la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă că venitul rămâne în continuare și el mult sub coșul minim de consum lunar pentru o singură persoană care depășește suma de 4.300 de lei.