Euro sare de 5,2 lei: efecte dure asupra economiei și românilor
Dezastru în economia țării după cele 10 luni de mandat ale lui Ilie Bolojan! Românii vor plăti rate uriașe după creșterea euro, care a ajuns să coste 5,2 lei.
Cursul leu-euro deja a depășit pragul psihologic de 5 lei. La acest moment, la casele de schimb valutar, vedem că este 5,25 lei. Ce înseamnă asta? Pentru că experții vin cu avertismente în rafală: o depreciere a leului aduce produse mai scumpe, dar și o scădere drastică a puterii de cumpărare.
Pe de altă parte, experții financiari și cei din patronate spun că ne putem aștepta în continuare la creșteri, inclusiv la o creștere a dobânzii la care se împrumută România, dar și o creștere a taxei pe valoarea adăugată de până la 24%.
Pe de altă parte, și datoria publică o să crească, spun analiștii, ceea ce înseamnă că pensiile și salariile ar putea fi blocate.
