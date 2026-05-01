Când va fi următoarea majorare a pensiilor. „De data asta nu mai e nicio scuză pentru orice guvern va avea România”

În contextul scumpirilor continue și al creșterii generale a prețurilor la alimente, utilități și servicii, mulți pensionari spun că le este din ce în ce mai greu să își acopere cheltuielile de la o lună la alta.

Puterea de cumpărare a scăzut vizibil, iar inflația a erodat veniturile fixe, ceea ce readuce în atenție o întrebare esențială pentru milioane de oameni: când va avea loc următoarea indexare a pensiilor și dacă aceasta va fi suficientă pentru a compensa presiunea economică?

În acest context, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a făcut, într-o intervenție la Realitatea PLUS, declarații legate de calendarul posibil al majorărilor și de responsabilitatea guvernului în luarea unei decizii.

„În a doua jumătate a acestui an trebuie să se ia decizia, dar pensiile cred că se vor indexa la 1 ianuarie 2027. Așa spune legea, așa trebuie să se întâmple. Și de data asta nu mai e nicio scuză pentru orice guvern va avea România în a doua jumătate a acestui an, nicio scuză să nu mai crească pensiile. Pensionarii deja sunt mult, mult prea apăsați de inflație și de creșterile de prețuri, și asta este una dintre marile noastre critici la adresa premierului”, a spus Florin Manole.

Declarația aduce în discuție atât cadrul legal al indexării pensiilor, cât și tensiunea politică din jurul momentului în care ar putea fi luate deciziile efective. În viziunea exprimată, responsabilitatea pentru ajustarea veniturilor pensionarilor revine direct viitorului executiv, în condițiile în care presiunile economice asupra acestei categorii sociale continuă să crească.