Hotărârea face parte dintr-un demers mai amplu de recalibrare a strategiei editoriale, gândit pentru a răspunde atât telespectatorilor din zona televiziunii liniare, cât și publicului digital, într-un context media aflat într-o transformare continuă.

18 ani de divertisment și o relație construită cu publicul

După aproape două decenii în care emisiunea a devenit un reper al divertismentului autohton, realizatorul care a marcat acest parcurs a vorbit despre semnificația personală a proiectului.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

Poziția conducerii PRO TV

Reprezentanții postului de televiziune au subliniat rolul pe care emisiunea l-a avut în istoria recentă a canalului.

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Ce urmează pentru echipa emisiunii

Compania a transmis că, în această perioadă, sunt analizate soluții interne pentru echipa de producție, obiectivul fiind valorificarea experienței și competențelor acumulate de-a lungul anilor în alte proiecte aflate în dezvoltare.

Un capitol care se închide, noi direcții care se conturează

În timp ce una dintre cele mai cunoscute emisiuni de divertisment din România se apropie de final, realizatorul care a devenit sinonim cu acest format își îndreaptă atenția către zona online și către noi producții, într-un moment de reconfigurare atât pentru cariera sa, cât și pentru strategia de conținut a postului care l-a consacrat.

