Jurnalistul Patrick Andre de Hilerin remarcă faptul că articolul a fost preluat în doar câteva minute de Hotnews.

Patrick Andre de Hilerin a scris pe Facebook: „Deși ora 5:00 AM este una mai puțin obișnuită pentru a publica un articol atât de important, se dovedește că în presa din România mai sunt oameni care muncesc din greu. Dacă articolul de pe PressOne putea fi programat să apară la acea oră, ceea ce urmează nu mai ține de programare.”

La ora 5:10 AM, Hotnews preia dezvăluirea făcută PressOne și publică un prim articol pe această temă.

Andre de Hilerin remarcă faptul că în doar 26 de minute de la publicarea articolului de către PressOne, Hotnews reușește să scrie și să publice, la ora 05:26, un amplu material despre biografia lui Radu Marinescu.

Andre de Hilerin arată că jurnalistul a reușit în doar 26 de minute, la acea oră imposibilă a dimineții, să consulte mai multe surse online și să scrie un articol coerent.

La ora 05:31 AM, în doar 31 de minute de la publicarea articolului din PressOne, Hotnews publică un nou articol amplu, documentat, o sinteză a scandalurilor de plagiat din guvernul României. Este o sinteză foarte bună, realizată în doar 31 de minute.

După acuzațiile aduse lui Radu Marinescu, mai mulți parlamentari și membrii ai USR au cerut demisia lui Radu Marinescu.

Cynthia Păun senator USR de Ilfov a scris pe Facebook: „Un fleac: ministrul Justiției și-a plagiat mai bine de jumătate din lucrarea de doctorat. Cum ar veni, s-a pus hoția în fruntea dreptății.... Într-un stat normal, după asemenea fapte, nu mai urmează explicații, relativizări sau „anchete interne”. Urmează demisia."

Și senatorul USR de Sibiu Ruxandra Cibu Deaconu l-a atacat frontal pe ministrul justiției Radu Marinescu. Ea a scris: „Un plagiator de elită în fruntea Ministerului Justiției. Radu Marinescu și-a luat în propriile mâini dreptatea și și-a însușit pagini din trei cărți ale altor autori, pe care, după aceea, le-a introdus în lucrarea de doctorat. Nu multe, doar 60% din teză, adică 140 din cele 247 de pagini.”

De asemenea, senatorul de București Alexandru Dimitriu susține fără echivoc și fără probe că ministrul justiției a plagiat teza de doctorat.

Aceste declarații politice ale liderilor USR lasă impresia că vor debarcarea ministrului justiției pentru că a declanșat numirea șefilor de la Parchetul General, DIICOT și DNA, iar el a anunțat o procedură transparentă.