Parlamentarul liberal susține că măsura are ca scop protejarea sănătății publice, combaterea traficului de persoane și asigurarea unui cadru legal transparent pentru o realitate socială existentă, dar ignorată.

„Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră”, fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane”, a declarat Ion Iordache. El a precizat că proiectul propune un „control riguros, nu o promovare a activității”.

Printre principalele prevederi se numără:

- controale medicale periodice obligatorii pentru prevenirea răspândirii bolilor;

- instrumente suplimentare pentru poliție și justiție în combaterea exploatării și traficului de persoane;

- reguli stricte privind amplasarea spațiilor dedicate, la distanțe clare față de școli, parcuri și lăcașuri de cult;

- obligativitatea ca activitatea să fie desfășurată exclusiv de persoane majore, voluntare și autorizate.

„Regimul juridic actual se limitează la aplicarea de sancţiuni contravenţionale prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Acest mod de descurajare a activităţilor sexuale s-a dovedit a fi lipsit de eficacitate pentru a proteja persoanele care prestează activităţi sexuale, pentru a preveni răspândirea bolilor cu transmitere sexuală, pentru a combate exploatarea persoanelor şi pentru a permite statului să exercite atribuţiile constituţionale privind sănătatea publică, ordinea socială şi siguranţa cetăţenilor”, arată iniţiatorul în expunerea de motive.

Deputatul liberal a comparat inițiativa cu modelele implementate deja în state precum Germania, Olanda, Austria, Elveția sau Grecia, unde reglementarea a contribuit la reducerea abuzurilor și a traficului. „În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor”, a afirmat Iordache.

El a adăugat că mai mulți colegi parlamentari s-au alăturat demersului în calitate de coinițiatori, subliniind că „protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare”.

Proiectul urmează să fie depus la Parlament în perioada următoare pentru dezbatere și consultare publică.