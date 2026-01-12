"Starea pacientei este stabilă", a menționat medicul, care nu a oferit alte detalii despre situația medicală artistei, după ce familia acesteia ar fi cerut discreție.



Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, va rămâne sub supravegherea medicilor de la Secția de cardiologie a spitalului din Suceava.

Noapte de coșmar pentru Sofia Vicoveanca

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct miocardic în noaptea de sâmbătă spre duminică. Artista a fost transportată de urgență la spital în jurul orei 4:00 dimineața, unde intervenția rapidă a medicilor a condus la internarea sa imediată pentru monitorizare.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberius Brădățan, a declarat că pacienta este în prezent stabilă clinic, însă familia a solicitat discreție totală privind diagnosticul și tratamentul.

Sofia Vicoveanca, care a împlinit recent 84 de ani, are o carieră impresionantă de peste 65 de ani, devenind un simbol al Bucovinei prin culegerea de folclor, portul popular autentic și prezența sa în filme și literatură.

