”Potrivit datelor furnizate de Inspectoratele școlare județene în cursul zilei de luni (ora de referință - 17:00), din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, marți, 13 ianuarie, cursurile se vor desfășura online în 10 unități de învățământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preșcolari), câte una în fiecare dintre județele Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare și câte două în județele Timiș și Teleorman”, a informat, luni, Ministerul Educației și Cercetării.



Potrivit ministerului, în trei unități de învățământ, însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată marți, urmând ca orele de curs să fie recuperate.

