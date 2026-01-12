Gerul crunt blochează școala. Elevii trimiși acasă, cursuri mutate online în mai multe județe

Cursurile se vor desfășura marți online în 10 unități de învățământ din opt județe și vor fi suspendate în alte trei școli din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.

”Potrivit datelor furnizate de Inspectoratele școlare județene în cursul zilei de luni (ora de referință - 17:00), din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, marți, 13 ianuarie, cursurile se vor desfășura online în 10 unități de învățământ (totalizând aproximativ 3.000 de elevi/preșcolari), câte una în fiecare dintre județele Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare și câte două în județele Timiș și Teleorman”, a informat, luni, Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit ministerului, în trei unități de învățământ, însumând aproximativ 450 de elevi, câte una în fiecare dintre județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Teleorman, activitatea didactică va fi suspendată marți, urmând ca orele de curs să fie recuperate. 

