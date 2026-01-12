Propunerea vizează atribuirea aceluiași loc de parcare către doi șoferi diferiți, care l-ar folosi în intervale orare distincte și ar achita taxe separate. Inițiativa aparține autorităților locale și urmărește reorganizarea modului în care sunt administrate parcările rezidențiale.

Brașov, primul oraș care testează parcarea partajată

Municipiul Brașov ar putea deveni primul oraș din România în care este introdus oficial conceptul de parcare partajată, conform unui regulament publicat de primărie și aflat în dezbatere publică. Documentul propune ca un singur loc de parcare să fie atribuit simultan către doi conducători auto, fiecare cu drept de utilizare într-un interval orar bine stabilit și cu obligații financiare diferite.

Cum ar funcționa sistemul propus de autorități

Regulamentul detaliază mecanismul de funcționare al parcării partajate. Unul dintre utilizatori ar beneficia de drept preponderent de utilizare pe timpul nopții, în timp ce al doilea ar putea ocupa același loc pe parcursul zilei. Argumentul invocat de municipalitate este acela că numeroase locuri de parcare rămân nefolosite în anumite intervale, iar noul sistem ar permite o utilizare mai eficientă a acestora.

Val de reacții după publicarea propunerilor

Nemulțumirile nu au întârziat să apară. După ce proiectul de regulament a fost publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Brașov, comentariile critice s-au adunat rapid. Mulți șoferi au avertizat că aplicarea unui asemenea sistem ar putea duce la conflicte între utilizatori, situații neclare și dificultăți în gestionarea zilnică a parcărilor.

Teama principală a șoferilor: locul plătit, dar indisponibil

O parte semnificativă a reacțiilor negative este legată de temerea că locul de parcare, deși achitat, nu va fi disponibil exact în momentul în care proprietarul are nevoie de el. Localnicii se tem că suprapunerea neintenționată a intervalelor sau nerespectarea regulilor ar putea crea situații tensionate, greu de rezolvat în practică.

Taxe diferite pentru același loc de parcare

Din punct de vedere financiar, proiectul de regulament stabilește tarife distincte pentru cei doi utilizatori. Deținătorul principal al locului ar urma să plătească 500 de lei pe an, în timp ce al doilea utilizator ar avea de achitat 400 de lei anual. Diferența de preț este justificată în document prin intervalul orar diferit de utilizare, delimitat strict în actele propuse de autorități.

Îndoieli legate de respectarea regulilor

Printre îngrijorările exprimate se regăsesc și cele referitoare la lipsa de disciplină a unor șoferi, precum și la dificultatea de a verifica și impune respectarea regulilor. Mulți se întreabă cum vor fi gestionate situațiile în care intervalele sunt încălcate și cine va interveni în caz de conflict.

Autoritățile locale resping acuzațiile potrivit cărora noul sistem ar avea ca scop încasarea dublă a banilor pentru același loc de parcare. Reprezentanții municipalității susțin că obiectivul urmărit este creșterea accesului la parcare pentru un număr mai mare de șoferi, nu majorarea artificială a veniturilor.

Contracte pe termen lung pentru utilizatorii principali

În plus, Primăria Brașov intenționează să introducă pentru deținătorii principali ai locurilor de parcare contracte de concesiune cu o durată de cinci ani. Măsura este gândită pentru a oferi stabilitate și predictibilitate în administrarea parcărilor rezidențiale, conform documentelor aflate în dezbatere.

Dezbatere publică până la finalul lunii ianuarie

Municipalitatea a anunțat că așteaptă propuneri și observații din partea cetățenilor până la data de 20 ianuarie, urmând ca regulamentul să rămână în dezbatere publică până în luna februarie. În prezent, în municipiul Brașov sunt înregistrate aproximativ 46.000 de locuri de parcare, iar presiunea crescută asupra acestora determină autoritățile să caute soluții alternative, inclusiv unele care generează controverse.

