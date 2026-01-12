„Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puțin mai bun decât graficul asumat la începutul proiectului. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră”, a declarat ministrul Energiei.

Potrivit lui Bogdan Ivan, extracția totală anuală estimată în cadrul proiectului este de aproximativ opt miliarde de metri cubi.

„Este un proiect de patru miliarde de euro investiție, 50% de compania Romgaz, deținută de statul român în proporție de 70%, și de 50% de compania OMV Petrom. Extracția totală anuală va fi de aproximativ opt miliarde metri cubi. Prin acest proiect, România va deveni cel mai mare producător din Uniunea Europeană de gaze naturale, lucru extrem de util și pentru consumatorii casnici, dar și pentru companiile din țara noastră, în special cele care consumă foarte multe gaze naturale, companii din industria petrochimică și cea a îngrășămintelor chimice”, a subliniat ministrul.

Proiectul Neptun Deep, dezvoltat de consorțiul OMV Petrom – Romgaz, vizează exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud și Domino, aflate la aproximativ 160 de kilometri de țărmul Mării Negre. Lucrările de foraj au început pe 25 martie 2025, în urma anunțului oficial al celor două companii.

Investiția totală, estimată la patru miliarde de euro, este una dintre cele mai mari din sectorul energetic românesc. La 1 august 2022, Romgaz a devenit acționar unic al Romgaz Black Sea Limited, după ce a finalizat achiziția participației de 50% de la ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, companie care deținea drepturile asupra perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.