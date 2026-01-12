Este vorba despre Paula Ana Romocean, care în perioada 20 aprilie 2021, 22 mai 2023 s-a aflat într-o stare de incompatibilitate. În același timp, aceasta era membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență din Timișoara și deținea o funcție de conducere în cadrul biroului local al USRN Timișoara.

Un nou scandal de corupție în tabăra reziștilor

Agenția Națională de Integritate a precizat că situația este în prezent analizată, iar persoana în cauză se află sub evaluare. Intervalul în care cele două funcții au fost ocupate coincide cu perioada în care Dominic Friț era și este în continuare primarul municipiului Timișoara și președinte al USRN.