Reacția social democraților vine după apariția acuzațiilor de plagiat la adresa ministrului, formulate în momentul în care acesta a declanșat procesul de selecție pentru conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General. Potrivit comunicatului formațiunii, acuzațiile reprezintă „o manevră” apărută imediat după ce Radu Marinescu a anunțat că numirile nu vor avea caracter politic.

PSD anunță că îl susține total pe Radu Marinescu în scandalul legat de plagierea tezei de doctorat

PSD susține că, dacă demersul ar fi fost de bună credință, criticile ar fi fost formulate la momentul numirii ministrului în funcție, nu acum, când acesta a afirmat public că nu va permite ingerințe politice în procedură.

În ceea ce privește acuzația de plagiat, PSD afirmă că situația ministrului nu este comparabilă cu alte cazuri similare, întrucât teza de doctorat a lui Radu Marinescu a fost validată la momentul respectiv de comisia de doctorat și de CNATDCU, instituții care au confirmat conformitatea lucrării cu normele academice și legislația în vigoare la acea dată.

„Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență. Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”, a transmis PSD.