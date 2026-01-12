"Aceasta e banca din Geneva unde Silviu Predoiu (fost șef SIE), Stelian Nistor (general de brigadă SIE) și acoliții lor pe care îi voi deconspira mâine, au depus diamante, lingouri de aur și sute de milioane de euro în conturile personale. Tic-Tac, Tic-Tac...", a declarat Cristian Rizea într-un video postat pe TikTok.

Totodată, apar acuzații privind legături externe și operațiuni de dezinformare cu miză politică internațională.

Români implicați în campania electorală anti-Trump. Interese oculte în jocurile pentru Casa Albă. Ce rol avea "pionul" Stelian Nistor, fost șef de Masonerie

Lucian Despoiu și cofondatorul său din Majoritas, Stelian Nistor, au selectat la sfârșitul anului 2015 - prin Dan Ciobanu, proprietarul companiei Cloud Research Studio, la cererea lui Carol Rollie Flynn și John Garrett, doi apropiați ai administrației Obama și a lui Hillary Clinton, hackeri români specializați în dark web și alte operațiuni infracționale din zona virtuală. Aceștia aveau ca scop sabotarea campaniei electorale a lui Donald Trump.

Hackerii au fost introduși și plasați pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul companiei Majoritas, cu sprijinul lui Flynn și a lui Garrett. Hackerii selecționați din România erau împărțiți în mai multe echipe formate din doi oameni și acționau în statele unde Donald Trump era favorit să câștige alegerile. Totul trebuia să pară o amplă activitate de susținere pentru acesta venită din Rusia, iar modul de operare al hackerilor români trebuia să fie identic cu cel al rușilor.

Operațiunile acestor echipe erau supravegheate atent de la București, iar în teren erau coordonate de Lucian Despoiu prin Dan Ciobanu și Ovidiu Bujorean. În afacere era implicat și colonelul Boris Golovin, fost ofițer din trupele speciale Spetsnaz aflat sub controlul GRU - Serviciul Secret de Informații Militare Externe al Rusiei. Acesta a fost lăsat la vatră în România, unde s-a apucat de afaceri. Nistor îl vizita frecvent pe Boris Golovin pentru a-i asigura pe Carol Flynn și John Garrett că Donald Trump va avea mari probleme de imagine și credibilitate datorită fostei sale activități. Golovin putea să susțină echipele de hackeri români cu specialiști ruși și softuri performante care să creeze o diversiune foarte bine pusă la punct în Statele Unite.

Controversele legate de Stelian Nistor și mediul masonic.

Stelian Nistor, de profesie actor, a fost supremul mare comandor al Ritului Scoțian Antic și acceptat până pe 21 aprilie 2020. Nistor a fost deferit Tribunalului Masonic pentru mai multe abateri de la norme: de la primirea la ținutele ale ritului a unor nemasoni până la acțiuni care au pus în pericol relațiile dintre masonii de o parte și de alta a Prutului. Pe 7 mai 2020, Tribunalul a decis în unanimitate excluderea lui Nistor.