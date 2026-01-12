Dezvaluiri DEVASTATOARE anunțate de Cristian RIZEA. Acuzații EXPLOZIVE la adresa lui Siviu PREDOIU

Mesaj-bombă pe TikTok! Cristian Rizea îl acuză pe Silviu Predoiu de conturi secrete în Elveția
Fostul deputat Cristian Rizea lansează un mesaj BOMBĂ și anunță o serie de dezvăluiri devastatoare la adresa generalului Silviu Predoiu, fost ofițer în cadrul Serviciului Extern de Informații (SIE). Rizea susține că Silviu Predoiu, ar fi implicat în operațiuni secrete, conturi externe și jocuri de influență cu miză politică, acuzații care urmează să fie detaliate în perioada următoare. 