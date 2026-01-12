Mai multe avarii apărute în diverse orașe din țară au lăsat locuitorii fără căldură și apă caldă. Pentru persoanele în vârstă, această situație este deosebit de periculoasă, deoarece mulți recurg la metode improvizate pentru a se încălzi. Una dintre cele mai riscante este folosirea aragazului lăsat aprins, ceea ce poate duce la acumularea de monoxid de carbon – „ucigașul tăcut”. Intoxicația cu acest gaz este greu de sesizat, iar simptomele pot include oboseală, amețeală și stare generală de slăbiciune.

Toate acestea se întâmplă în contextul unor temperaturi extrem de scăzute. Luni dimineață, în Capitală s-au înregistrat -6 grade Celsius, după o noapte în care termometrele au coborât până la -13 grade. În nord-vestul țării, în zone precum Satu Mare și Oradea, temperaturile au ajuns chiar la -17 și -18 grade.