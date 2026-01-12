Ger mortal în București: mii de pensionari în pericol din cauza lipsei de căldură

Ger mortal în București: mii de pensionari în pericol din cauza lipsei de căldură

Pensionarii se confruntă cu un risc dublu, aproape mortal, de ger extrem din cauza lipsei de căldură. Capitala e lăsată în haos de Nicușor Dan, iar în timp ce situația se agravează, cu zeci de mii de locuințe fără căldură și apă caldă, meteorologii anunță un val de ger sever. Temperaturile ajung să coboare până la -13 °C. 

Mai multe avarii apărute în diverse orașe din țară au lăsat locuitorii fără căldură și apă caldă. Pentru persoanele în vârstă, această situație este deosebit de periculoasă, deoarece mulți recurg la metode improvizate pentru a se încălzi. Una dintre cele mai riscante este folosirea aragazului lăsat aprins, ceea ce poate duce la acumularea de monoxid de carbon – „ucigașul tăcut”. Intoxicația cu acest gaz este greu de sesizat, iar simptomele pot include oboseală, amețeală și stare generală de slăbiciune.

Toate acestea se întâmplă în contextul unor temperaturi extrem de scăzute. Luni dimineață, în Capitală s-au înregistrat -6 grade Celsius, după o noapte în care termometrele au coborât până la -13 grade. În nord-vestul țării, în zone precum Satu Mare și Oradea, temperaturile au ajuns chiar la -17 și -18 grade.