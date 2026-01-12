Suplimentele cu seleniu ar putea fi mult mai utile decât am putea avea impresia inițial. Un studiu recent arată că acest mineral poate să reducă cantitatea de metionină din corp, lucru care inhibă activitatea unor hormoni asociați cu acumularea depozitelor de grăsime cât și cu accelerarea procesului de îmbătrânire.

În ultimele decenii, speranța de viață a crescut semnificativ, însă acest lucru nu înseamnă și că oamenii trăiesc, în mod necesar, mai sănătos. Din fericire, suplimentele cu seleniu ne pot fi de mare ajutor în acest sens.

Suplimentele cu seleniu pot fi utile pentru longevitate

Un studiu recent publicat în jurnalul eLife vorbește despre avantajele pe care seleniul le poate avea pentru organism. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că acest mineral poate inhiba activitatea unui hormon asociat cu obezitatea, care este, după cum știm, un factor major de risc în apariția multor probleme de sănătate.

Iar pentru a ne asigura că organismul nostru își menține un nivel optim de seleniu tot timpul, putem apela fie la suplimente fie la diverse alimente. De exemplu, putem introduce în dieta noastră mai multe nuci, semințe, pește, ciuperci, cereale sau chiar și ceapă, toate acestea fiind surse importante de seleniu.

Alimente care conțin seleniu

Nuci și semințe

Nuci braziliene: Campionii incontestabili ai conținutului de seleniu. O singură nucă (aproximativ 5g) poate furniza până la 95 micrograme de seleniu, depășind necesarul zilnic. Consumați cu moderație, 1-2 nuci pe zi sunt suficiente.

Semințe de floarea-soarelui: O porție de 30g oferă aproximativ 11 micrograme de seleniu. Sunt excelente ca gustare sau adăugate în salate.

Pește și fructe de mare

Ton: O porție de 85g de ton la conservă furnizează aproximativ 65 micrograme de seleniu.

Sardine: Bogate în seleniu și acizi grași omega-3, 85g de sardine oferă în jur de 45 micrograme de seleniu.

Somon: Pe lângă seleniu (aproximativ 40 micrograme la 85g), oferă și beneficiile acizilor grași omega-3.

Carne și ouă

Carne de pui: O porție de 85g de piept de pui gătit conține aproximativ 22 micrograme de seleniu.

Carne de curcan: Similar cu puiul, oferă în jur de 24 micrograme la 85g.

Ouă: Un ou mare conține aproximativ 15 micrograme de seleniu, predominant în gălbenuș.

Cereale și leguminoase

Orez brun: O cană de orez brun gătit furnizează aproximativ 19 micrograme de seleniu.

Fasole: O cană de fasole fiartă oferă în jur de 13 micrograme de seleniu, plus fibre și proteine vegetale.

Deși aceste alimente sunt excelente surse de seleniu, este important să reținem că conținutul exact poate varia în funcție de regiunea de proveniență și metodele de cultivare. De asemenea, persoanele cu alergii sau restricții alimentare (de exemplu, vegetarienii) ar trebui să fie atente la diversificarea surselor de seleniu.

Surse vegetale de seleniu

Deși în general mai puțin bogate în seleniu decât sursele animale, alimentele vegetale pot contribui semnificativ la aportul zilnic, mai ales pentru vegetarieni și vegani:

Ciuperci: În special shiitake și champignon, pot conține până la 13 micrograme de seleniu per 100g.

Usturoi și ceapă: Pe lângă proprietățile lor antibacteriene, oferă și o doză modestă de seleniu.

Broccoli: Conține aproximativ 6 micrograme de seleniu per cană când este gătit.

Conține aproximativ 6 micrograme de seleniu per cană când este gătit. Sparanghel: O cană gătită furnizează în jur de 6 micrograme de seleniu.

Linte: O cană de linte fiartă oferă aproximativ 6 micrograme de seleniu.

Surse animale de seleniu

În general, sursele animale sunt mai bogate în seleniu și oferă o biodisponibilitate mai mare: